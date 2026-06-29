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Nach WM-Aus

Japan-Fan verzweifelt im Brasilien-Block

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Der Japaner wollte womöglich in diesem Moment woanders sein.
Japan scheidet im Sechzehntelfinale knapp gegen Brasilien aus. In der 95. Minute erzielte Samba-Star Gabriel Martinelli im Stile Kalajdzics den entscheidenden Treffer. Ein Japan-Fan muss dabei besonders leiden.
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War kein anderer Platz mehr frei? Warum auch immer saß ein Japaner inmitten von tausenden Brasilien-Fans. Während diese enthusiastisch das Weiterkommen feiern, den Traum von einem WM-Titel, verliert der Japaner die Fassung. Schadenfroh umringen die Brasilianer ihn mit ihren Flaggen.

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