FPÖ-Pläne
Jetzt soll Corona-U-Ausschuss kommen
Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch bereite diese bereits vor. Sie dürfte dabei auch die freiheitliche Fraktion leiten. Hafenecker, der zuletzt bei diversen Ausschüssen in dieser Funktion tätig war, sieht Belakowitsch hier besser berufen. Er sei kein Mediziner.
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Für den Pilnacek-Ausschuss hat der freiheitliche Generalsekretär auch noch einiges vor. Im zweiten Halbjahr will er vor allem Politiker als Auskunftspersonen laden. Als Beispiel nannte er den früheren Nationalratspräsidenten und Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP).
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