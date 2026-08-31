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Putins Außenminister

"Katastrophale Folgen!" – Lawrow warnt NATO

Russlands Außenminister Sergej Lawrow
© EPA
Die westliche Allianz baut die Präsenz in der Arktis-Region infolge des Krieges von Russland gegen die Ukraine aus.
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Russland betrachtet die Aktivitäten der NATO in der Arktis nach Angaben von Außenminister Sergej Lawrow als direkte Bedrohung für seine Sicherheit. Moskau stufe militärische Übungen der NATO in dem Gebiet als aggressiv ein, erklärt der langjährige Außenminister von Präsident Wladimir Putin in einem vom russischen Außenministerium veröffentlichten Artikel. "Eine derartige militärische Aktivität im Hohen Norden stellt eine direkte Bedrohung für die Sicherheit Russlands dar.

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Die Risiken von Zwischenfällen, die eine bewaffnete Konfrontation mit potenziell katastrophalen Folgen auslösen könnten, nehmen zu", sagte er. Die Mitgliedsstaaten der westlichen Allianz bauen ihre Präsenz in der Region infolge des Krieges von Russland gegen die Ukraine derzeit aus.

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