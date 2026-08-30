Trump droht Journalisten mit "Bestrafung"

Aus Unzufriedenheit mit der Berichterstattung über von ihm unterstützte Kandidaten für die Zwischenwahlen zum Kongress hat US-Präsident Donald Trump einer bekannten Fernsehjournalistin mit Bestrafung durch die Medienaufsicht gedroht.

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"Kristen Welker, die unbeliebte 'Moderatorin' der einstmals angesehenen Sendung 'Meet the Press'", habe behauptet, dass seine Unterstützung für republikanische Kandidaten "gemischte Ergebnisse" erzielt habe, schrieb Trump am Sonntag.

Für diese "absichtliche Ungenauigkeit" werde die NBC-Reporterin bei der Medienaufsichtsbehörde FCC angezeigt, um "gerügt oder bestraft" zu werden, so der US-Präsident in seinem Onlinedienst Truth Social.

Trump geht immer wieder gegen von ihm als zu kritisch oder "links" eingestufte Medien vor. Er klagte gegen mehrere Zeitungen wie das "Wall Street Journal" und die "New York Times" und ordnete Kürzungen der staatlichen Finanzierung für öffentliche Sender an. Ministerien und Bundesbehörden wie das Pentagon und die Bundespolizei FBI verschärften unter Trumps Präsidentschaft ihre Restriktionen gegen Journalisten. Die von dem Trump-Vertrauten Brendan Carr angeführte Medienaufsicht FCC drohte Sendern mit Lizenzentzug.

Mehrere Sender klagen gegen FCC

Der Druck auf die Medien stößt allerdings zunehmend auf Widerstand. Mehrere Sender klagten bereits gegen die FCC und berufen sich dabei auf die durch die US-Verfassung geschützte Meinungsfreiheit.

Das Verhältnis zwischen Trump und der NBC-Journalistin Welker ist schon seit längerem angespannt. Im Juni hatte der Präsident ein Interview mit Welker nach einem erhitzten Wortgefecht abgebrochen. In dem Gespräch hatte er sich zuvor zunehmend erbost über Welkers Fragen vor allem zum Iran-Krieg gezeigt.