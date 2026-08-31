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Drama auf See

Fischkutter kentert im Ärmelkanal – Zwei Fischer vermisst

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Im Ärmelkanal ist ein französischer Fischkutter mit einer fünfköpfigen Besatzung gekentert.
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Drei Besatzungsmitglieder konnten gerettet werden, zwei weitere wurden am Sonntag vermisst, wie die französischen Behörden mitteilten. Der Kutter "Maranello" war Samstagabend vor der englischen Küste auf der Höhe von Plymouth in Seenot geraten und hatte einen Notruf abgesetzt. Ein anderer Fischkutter konnte drei Besatzungsmitglieder der "Maranello" aufnehmen, bevor diese kenterte.

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Am Sonntagabend wurde die Suche nach den zwei vermissten Fischern ausgesetzt, wie die britische Küstenwache mitteilte. Einer der überlebenden Fischer erlitt Verletzungen und wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus nach England gebracht, die beiden anderen Überlebenden wurden in die Hafenstadt Plymouth gebracht.

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