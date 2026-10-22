Katzenberger: Eiszeit mit Schwester Jenny!

Eiszeit zwischen zwei der bekanntesten Schwestern der deutschen Reality-TV-Landschaft: Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger haben jeglichen Kontakt zueinander abgebrochen. In einer offenen Fragerunde auf Instagram legte die frühere Dschungelkönigin nun die schmerzhaften Hintergründe des familiären Bruchs offen.

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Auf den sozialen Netzwerken gehört Jenny Frankhauser längst zu den reichweitenstärksten Persönlichkeiten. Mehr als 700.000 Menschen verfolgen täglich das Leben der zweifachen Mutter auf Instagram. Da ihren aufmerksamen Followern die anhaltende Funkstille zu ihrer prominenten Schwester Daniela Katzenberger nicht verborgen blieb, sah sich die Influencerin nun zu einem klärenden Statement veranlasst. Sie wolle sich zu diesem heiklen Thema nur ein einziges Mal öffentlich äußern, um den ständigen Spekulationen ein Ende zu setzen.

Mit überraschender Offenheit schrieb Frankhauser in ihrer Instagram-Story: "Da die Frage wirklich oft kommt und euch die Distanz natürlich auffällt, möchte ich ein einziges Mal darauf eingehen: Wir haben keinen Kontakt. Meine Kinder wissen nicht einmal, wer sie ist." Vor allem dieser Umstand wiegt für die zweifache Buben-Mama schwer, denn zwischen den beiden Frauen existiert offensichtlich keinerlei familiäre Bindung mehr, die auch die nächste Generation einschließen würde.

Innerer Abschluss nach verletzenden Erfahrungen

Der schleichende Kontaktabbruch habe Frankhauser anfangs emotional stark zugesetzt. Mit der Zeit sei ihr jedoch schmerzlich bewusst geworden, dass vonseiten der Kultblondine schlichtweg kein Interesse an ihren beiden Söhnen bestehe. Genau an diesem Punkt sei für sie eine Grenze erreicht gewesen, an der sie endgültig innerlich mit der Beziehung abgeschlossen habe.

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Einen lautstarken Streit habe es im Vorfeld allerdings nicht gegeben. Die frühere Dschungelcamp-Siegerin betonte ausdrücklich, dass weder böse Worte fielen noch ein konkreter Eklat die Entfremdung auslöste. Die Verbindung sei mit den Jahren einfach im Sande verlaufen. Heute empfinde sie deshalb keine Bitterkeit mehr, sondern akzeptiere die Realität und richte ihren vollen Fokus auf ihre eigene kleine Familie. Einen kleinen Seitenhieb konnte sich Frankhauser dennoch nicht verkneifen, als sie hinterherschickte, dass sie sich künftig nur noch auf Menschen konzentriere, die gerne Teil ihres Lebens sein möchten.

Der lange Schatten der Vergangenheit

Die Spannungen zwischen den Schwestern reichen viele Jahre zurück. Einst standen die beiden gemeinsam für den Sender Vox vor den Kameras, doch schon damals galt das Verhältnis als äußerst kompliziert. Als Frankhauser 2018 die RTL-Krone im Dschungelcamp eroberte, mied sie bewusst ausführliche Gespräche über ihre berühmte Schwester, da das Verhältnis bereits damals schwer belastet war.

Inzwischen hat sich Frankhauser völlig emanzipiert und an der Seite ihres Partners ein unabhängiges Leben aufgebaut. Auch wenn sie eine Rückkehr ins Fernsehen nicht gänzlich ausschließt, steht eines für Beobachter fest: Eine gemeinsame Show mit Daniela Katzenberger wird es in absehbarer Zeit nicht mehr geben.