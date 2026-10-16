Krisen-LASK unter Druck: Im Ländle muss Wende her

Beim LASK schrillen die Alarmglocken! Nach einem Traumstart mit fünf Siegen in den ersten fünf Runden ist beim Doublegewinner zuletzt der Wurm drin. Nur ein Punkt aus den vergangenen drei Ligaspielen, dazu zwei Niederlagen in der Champions League – die Linzer warten seit dem 6:1 im ÖFB-Cup am 5. September auf einen Pflichtspielsieg. Am Samstag (17 Uhr, live Sky) soll Aufsteiger Austria Lustenau zum erhofften Befreiungsschlag werden.

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Doch die Vorarlberger sind am Samstag (ab 17 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) keineswegs ein einfacher Gegner. Die Mannschaft von Markus Mader hat sich als Bereicherung für die Bundesliga erwiesen und ist vor allem zu Hause stark. Sieben ihrer bisher acht Punkte holte die Austria vor eigenem Publikum. Nach dem missglückten Bundesliga-Abenteuer 2023/24, als Lustenau die ersten zehn Heimspiele verlor, präsentiert sich das Team nun deutlich gefestigter.

Der Lustenau-Coach weiß, dass die Linzer derzeit ein dichtes Programm absolvieren. Auf das Champions-League-Duell mit Liverpool folgen weitere Kracher gegen Sporting Lissabon und Salzburg sowie das Derby gegen Ried. "Wir rechnen uns etwas aus – wie in jedem Spiel", gab Mader die Marschrichtung vor. Besonders im Fokus steht Dominik Weixelbraun: Die Rapid-Leihgabe hält bereits bei sechs Saisontoren.

Allerdings hat auch Lustenau eine Schwachstelle: Viermal verspielten die Vorarlberger in dieser Saison bereits eine Führung und ließen dabei insgesamt zehn Punkte liegen – Ligahöchstwert. Der LASK wiederum bewies Comeback-Qualitäten und holte nach Rückständen bereits sechs Punkte. Für die Linzer könnte genau das zum entscheidenden Vorteil werden.

LASK muss Torflaute abschütteln

Nach dem 0:2 gegen Tabellenführer Rapid endete zuletzt auch die beeindruckende Torserie des Doublegewinners nach 16 Bundesliga-Spielen. Auswärts traf die Kühbauer-Elf allerdings weiterhin in 16 Ligapartien hintereinander. Verletzungssorgen erschweren die Aufgabe zusätzlich, Sascha Horvath könnte wegen Oberschenkelproblemen erneut fehlen.

Trotz der sportlichen Krise gab es für den LASK zuletzt auch Grund zur Freude: Bei der Sportgala wurden der Klub als Team des Jahres und Trainer Dietmar Kühbauer als Trainer des Jahres ausgezeichnet. Nun müssen die Linzer beweisen, dass sie auch auf dem Platz wieder liefern können. Gegen Lustenau spricht immerhin die direkte Bilanz: In den vergangenen zwölf Duellen gab es neun Siege und drei Remis für den LASK.