Landtagspräsident Wilfing wieder auf den Beinen

Niederösterreichs Landtagspräsident Karl Wilfing hat nach einem am Montag erlittenen Herz-Kreislauf-Stillstand die Intensivstation im Universitätsklinikum St. Pölten verlassen.

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Für den ÖVP-Politiker steht laut einer Aussendung vom Samstag in den kommenden Wochen die Rehabilitation im Mittelpunkt.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat Wilfing im Krankenhaus besucht und ihm die besten Genesungswünsche überbracht. "Es war schön, ihn heute wieder lachen zu sehen und zu erleben, wie positiv er nach vorne blickt", wurde sie zitiert. Der Gesundheitszustand des Landtagspräsidenten entwickelt sich der Aussendung zufolge "den Umständen entsprechend positiv".

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überbrachte Präsident Carlo Wilfing persönliche Genesungswünsche. © NLK Pfeiffer

Wilfing sagt "Danke!"

Wilfing hat sich am Samstag samt einem Foto mit Ehefrau Gerda auf Facebook gemeldet. "Danke!" eröffnet das Posting. "Dieses eine Wort steht am Anfang, und es meint sehr viel. Danke für die zahllosen Genesungswünsche, die Gerda und mich in den vergangenen Tagen erreicht haben - Sie haben uns getragen!"

Ein besonderer Dank gelte der Rettungskette, die so schnell funktioniert hat. "An ihrem Beginn standen meine beiden Schwestern, die im entscheidenden Moment richtig gehandelt haben. Ihnen und allen, die danach für mich da waren - von den Sanitätern bis zum Team im Universitätsklinikum St. Pölten, verdanke ich, dass ich das hier heute schreiben kann", so der Landtagspräsident. Jetzt heiße es, "Schritt für Schritt wieder zu Kräften zu kommen. Ich freue mich darauf, bald wieder voll fit zu sein und für Euch und unser Niederösterreich da zu sein!"

Von links nach rechts: Landtagspräsident Carlo Wilfing, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Gerda Wilfing und Klubobmann Kurt Hackl. © NLK Pfeiffer

Der medizinische Notfall hatte sich während einer Tour auf dem Thayatal-Radweg ereignet. Wilfing wurde per Notarzthubschrauber ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Nach Einschätzung des behandelnden Ärzteteams dürfte eine schwere Herzrhythmusstörung mit Kreislaufkollaps und nachfolgendem Herzstillstand vorgelegen sein.