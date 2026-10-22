Laut Bauernregel: Das bedeutet Schnee im Oktober

Auf Österreichs Bergen hat es das erste Mal in diesem Herbst geschneit.

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Der erste Schnee in den österreichischen Bergen ist für viele ein untrügliches Zeichen dafür, dass der Winter näher rückt. Alte Bauernregeln deuten frühe Kälteeinbrüche allerdings nicht immer als Vorboten einer strengen Jahreszeit. Manche überlieferten Wetterweisheiten stellen sogar einen Zusammenhang zwischen Schneefall im Oktober und milderen Wintermonaten her.

Überraschende Bauernregel

"Wenn’s im Oktober friert und schneit, bringt der Jänner milde Zeit", lautet eine dieser Regeln. Demnach könnte ein früher Wintereinbruch darauf hindeuten, dass sich der Jänner später von seiner milderen Seite zeigt. Auch die zweite Bauernregel schlägt in dieselbe Kerbe: "Schneit’s im Oktober gleich, wird der Winter weich." Sie besagt, dass früher Schnee keinen besonders strengen Winter ankündigen müsse.

Ob sich diese Vorhersagen bewahrheiten, bleibt allerdings offen. Bauernregeln beruhen auf überlieferten Beobachtungen aus der Landwirtschaft und spiegeln die Erfahrungen vergangener Generationen wider. Einen wissenschaftlich verlässlichen Zusammenhang zwischen frühem Oktoberschnee und einem milden Jänner gibt es nicht.

Für Österreich bedeutet der erste Schnee in höheren Lagen daher noch keine sichere Prognose für die kommenden Wintermonate. Entscheidend für den tatsächlichen Wetterverlauf sind großräumige Luftströmungen, die Temperaturentwicklung und die jeweilige Wetterlage. Die alten Regeln liefern dennoch einen spannenden Einblick darin, wie Menschen früher versuchten, den Winter vorherzusagen.