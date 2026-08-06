LKW-Panne führt zur größten Spritz-Party Wiens

Produkt-Premiere: Stibitzer sorgt heute am 6. August um 14 Uhr mit einer ungewöhnlichen Aktion im Wiener MuseumsQuartier für Aufmerksamkeit. Vorbeikommen und gratis kosten.

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Mithelfen und Spritzer sichern

Wien erlebt diesen Sommer eine besonders kreative Premiere: Die Spritz-Marke Stibitzer bringt gleich drei neue Spritz(er)-Varianten auf den Markt und macht daraus ein Event, das für Gesprächsstoff sorgt.

Am 6. August um 14 Uhr scheint zunächst alles nach einem Missgeschick auszusehen: Ein Lieferwagen, hunderte Kisten, die aus dem Laderaum rollen, und ein Fahrer, der Passanten um Unterstützung bittet.

Die neuen Stibitzer-Varianten. © Paul Breuss

Wer mitanpackt und dabei hilft, den Bereich rund um die vermeintliche Panne aufzuräumen, wird belohnt. Als Dankeschön erhalten die Helfer ein Tragerl der neuen Spritz-Varianten.

Sommer feiern mit Stibitzer

Mit der Sortimentserweiterung reagiert Stibitzer auf den anhaltenden Trend zu leichten, geschmacksstarken und unkomplizierten Ready-to-Drink-Getränken. Besonders moderne Spritz-Varianten erfreuen sich bei jungen Konsumenten wachsender Beliebtheit. Mit drei neuen Sorten bietet Stibitzer die passende Begleitung für unterschiedlichste Genussmomente.

• Stibitzer Sommer Wein Mix (3,5 %): Leicht, erfrischend und angenehm zurückhaltend im Alkohol verbindet der Sommer Wein Mix fruchtige Weißweinnoten mit feiner Perlage. Mit nur 3,5 % Alkohol ist er der ideale Begleiterfür warme Tage, Picknicks oder entspannte Stunden im Freien. Am besteneisgekühlt genießen oder auf Eis mit einer Zitronenscheibe servieren.

• Stibitzer Wild Berry Spritz (5,5 %): Prickelndes Soda, spritziger Weißwein und intensive Himbeer- sowie Waldbeernoten sorgen für ein fruchtigesGeschmackserlebnis mit angenehmer Leichtigkeit. Ideal als Aperitif oder fürgesellige Sommerabende – pur gekühlt oder auf Eis mit frischen Beeren.

• Stibitzer Aperitivo Spritz (5,5 %): Frischer Weißwein trifft auf prickelndes Sodasowie fein abgestimmte Orangen- und Kräuternoten. Das harmonischeZusammenspiel aus Fruchtigkeit, dezenter Bitterkeit und leichter Süße macht denAperitivo Spritz zum unkomplizierten Begleiter für entspannte Genussmomente –serviert eisgekühlt oder auf Eis mit einer Orangenscheibe.