Nach Last-Minute-Tor
Lob für Ndukwe: "Einer der Besten seiner Position"
Es war sein zu kurz geratener Rückpass auf den Torhüter, der in der 13. Minute den Torreigen eröffnete.
Schlussendlich hatte Ndukwe den Abend aber auf seiner Seite, immerhin erzielte er in der zehnten Minute der Nachspielzeit den 3:3-Ausgleich für sein Levante gegen den FC Sevilla!
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Sein Trainer Luis Castro war vollen Lobes für den 18-Jährigen: "Er hat eine großartige Mentalität gezeigt. Er ließ sich von dem Fehler nicht beeinflussen und gewann viele Zweikämpfe. Nicht jeder kann nach so einem Fehler noch eine solche Leistung zeigen."
"Könnte einer der Besten seiner Position werden"
Für den Wiener war es das dritte Spiel in Folge und auch wenn es in jedem davon mindestens drei Gegentore regnete, erwartet sich der Portugiese viel von ihm.
Enorm viel: "Wenn er sich normal weiterentwickelt, könnte er einer der Besten auf seiner Position werden." Ähnlich wird es aber auch Stammklub Liverpool sehen, immerhin haben sie ohne Profieinsatz drei Millionen Euro an die Wiener Austria bezahlt.
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