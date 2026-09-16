Bad Vöslau
Messer-Angreifer von Polizei in Kurstadt erschossen
NÖ. In der niederösterreichischen Gemeinde Bad Vöslau kam es Mittwoch gegen halb zwei Uhr Nachmittag in einer großen Wohnhausanlage in der Friesstraße zu einer schrecklichen Bluttat. Bei dem versuchten Femizid fügte ein 39-jähriger Angreifer seiner jüngeren Freundin mit einem Messer lebensgefährliche Verletzungen zu.
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Die alarmierte Polizei griff daraufhin vor Ort ein. Durch einen Waffengebrauch beziehungsweise durch die Schussabgabe eines oder mehrere Beamten wurde der Messerstecher tödlich getroffen - und erschossen. Der Mann erlag noch vor Ort seinen Schussverletzungen. Der betroffene Bereich rund um den Einsatzort ist aktuell großräumig von den Einsatzkräften abgesperrt.
Hintergründe der Bluttat unklar
Sowohl die genauen Hintergründe der Tat als auch die Personalien der beteiligten Personen sind derzeit noch vollkommen unklar. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Vorfalls laufen.
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