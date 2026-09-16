Krems: Taubenschlag wird Realität

Nach intensiver Vorbereitung wird der geplante Taubenschlag in Krems nun Realität. Das Projekt soll die Taubenpopulation langfristig und tierschutzgerecht reduzieren, Verschmutzungen im öffentlichen Raum verringern und gleichzeitig die Gebäudesubstanz schützen.

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Der Weg dorthin war nicht immer einfach und mit einigen Hürden verbunden, heißt es von Insidern. Umso mehr freut es die Beteiligten, dass jetzt gemeinsam eine nachhaltige Lösung auf den Boden gebracht werden kann.

Überparteiliche Zusammenarbeit

Das ist gelebter Tierschutz mit Hausverstand: Man hilft den Tieren - konkret: den Tauben - und verbessert gleichzeitig die Situation für die Menschen in der Stadt.

Die Beteiligten haben die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten hervor: Hannes Zimmermann und Amtstierarzt Thorben Rahlves haben das Projekt mit großer Fachkompetenz und Lösungsbereitschaft begleitet. Ebenso bedankt wird Sarah Weninger, die mit viel persönlichem Einsatz und Fachwissen den Verein Stadttaubenhilfe Krems gegründet hat und den Taubenschlag auch betreuen wird.

Im Taubenschlag werden die Tiere artgerecht gefüttert und betreut

Zur Populationskontrolle werden die gelegten Eier durch Gipsattrappen ersetzt. Die Bindung der Tauben an den Schlag und geeignetes Futter sollen zugleich die Verschmutzung öffentlicher Plätze durch Taubenkot reduzieren.

Am Ende profitieren alle: Die Taubenpopulation kann kontrolliert und gesund gehalten werden, öffentliche Plätze werden sauberer und die Gebäudesubstanz wird geschützt. Kurzum: es herrscht eine Win-win-Situation für Mensch und Tier.