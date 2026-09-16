Korneuburg-Wien
ÖBB: Pendler-Wut nach Zug-Pannen
Besonders hart soll es den Zug aus Klosterneuburg mit der Abfahrt um 6.47 Uhr erwischt haben: Statt pünktlich anzukommen, soll er laut ersten Berichten erst gegen 7.47 Uhr eingetroffen sein – eine geschlagene Stunde Verspätung! Als wäre das nicht genug, soll die Fahrt auch noch vorzeitig in Floridsdorf geendet haben, weit entfernt vom eigentlichen Ziel Wien.
Schulklassen strandeten am Bahnhofsvorplatz
Für zusätzliche Empörung sorgt: Ganze Schulklassen haben eine volle Stunde lang am Bahnhofsvorplatz ausgeharrt – frierend, wartend, ohne klare Information. Für Kinder und begleitende Lehrkräfte ein Start in den Tag, den sie so schnell nicht vergessen dürften.
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Erst Weichen, dann Zug – was stimmt jetzt?
Und dann eine mögliche Kommunikationspanne obendrauf: Zunächst soll von „defekten Weichen" die Rede gewesen sein, kurz darauf hieß es plötzlich „defekter Zug". Zwei völlig unterschiedliche Erklärungen für ein und dasselbe Chaos – bei den Betroffenen bleibt da nur Kopfschütteln.
Anmerkung: Die Informationen basieren auf ersten Berichten Betroffener, eine offizielle Stellungnahme der ÖBB steht noch aus.
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