Drama in Pixendorf: Totes Pferd am Balkon

Ein tragischer Vorfall hat am Montag in Pixendorf einen aufwendigen Feuerwehreinsatz ausgelöst, nachdem eine Stute leblos am Balkon eines Hauses gefunden wurde.

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Mit der Alarmmeldung "Totes Pferd am Balkon" wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Michelhausen am Vormittag des 15. September nach Pixendorf (Bezirk Tulln) gerufen. Vor Ort bot sich ihnen ein tragisches Bild: Eine Stute war auf einer Koppel offenbar abgestürzt und rund sieben Meter in die Tiefe gefallen. Das Tier landete auf der Terrasse eines Wohnhauses und verendete im Zuge des Sturzes.

Die Bergung des toten Pferdes gestaltete sich als äußerst aufwendig. © Freiwillige Feuerwehr Tulln-Stad

Die anschließende Bergung gestaltete sich alles andere als leicht: Die Terrasse lag gut 20 Meter von der Zufahrtsstraße entfernt und war dadurch für die Einsatzfahrzeuge nicht direkt erreichbar. Die Feuerwehr Michelhausen forderte deshalb Unterstützung von der Feuerwehr Tulln-Stadt an. Mithilfe eines Krans und speziellem Bergegeschirr für Großtiere gelang es den Florianis letzten Endes, die tote Stute von der Terrasse zu heben und von der schwer zugänglichen Stelle zu bergen.

Mit vereinten Kräften barg die Feuerwehr das verendete Tier. © Freiwillige Feuerwehr Tulln-Stad

Zur Dimension des Einsatzes: Neben der Feuerwehr Michelhausen, die mit drei Fahrzeugen vor Ort war, rückte die Feuerwehr Tulln-Stadt mit sechs Mitgliedern, einem Kran und einem Mannschaftstransporter aus. Auch die Betriebsfeuerwehr des NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrums unterstützte den Einsatz mit einem Fahrzeug. Nach rund eineinhalb Stunden war der dieser abgeschlossen und die Mannschaften konnten wieder einrücken.