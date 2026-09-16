50 Riesenechsen
RRRRAWR! Family City wird Dino-Hotspot
T-Rex, Brachiosaurus und die ganze urzeitliche Bagage haben sich längst zu waschechten Foto-Stars gemausert – jetzt bekommen sie prähistorischen Nachwuchs! Die neuen Riesenechsen sind detailreicher, bewegen sich täuschend echt und legen mit Soundeffekten los, dass einem fast die Ohren wackeln. Kurz gesagt: Wer bisher dachte, die Dinos seien schon eindrucksvoll – wartet ab, bis die Neuen aus dem Gebüsch stapfen!
Forscher-Feeling für die Kleinsten
Doch nicht nur zum Staunen ist die Dinowelt da – an verschiedenen Erlebnisstationen dürfen kleine Paläontologinnen und Paläontologen selbst ran: spielen, entdecken, Urzeit-Wissen sammeln und ganz nebenbei zu echten Dino-Experten werden. Geschichte lernen war selten so krallenscharf unterhaltsam!
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50 Urzeit-Riesen und kein Ende in Sicht
„Unsere Dinowelt hat sich im Zuge unserer Neupositionierung rasch zu einem wichtigen Bestandteil der Family City entwickelt. Insgesamt gibt es 50 Urzeitechsen zu bestaunen", freut sich Geschäftsführer Roger Seunig – und verrät gleich, dass das Areal munter weiterwächst. Die Urzeit hat also noch lange nicht ausgebrüllt!
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