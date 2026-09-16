Das ist aktuell der günstigste und beliebteste Wäschetrockner auf Amazon

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Ein Wäschetrockner gehört für viele Haushalte zu den Geräten, die man spätestens dann nicht mehr missen möchte, wenn draußen tagelang schlechtes Wetter herrscht oder sich die Wäscheberge stapeln. Gerade für Familien und Haushalte mit viel Wäsche ist dabei ein großes Fassungsvermögen praktisch. Bei Amazon ist aktuell ein Wärmepumpentrockner von Midea mit 10 Kilogramm Kapazität deutlich reduziert.

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Der Midea V3 Series MDV3EH100D kostet im befristeten Angebot 413,44 Euro statt 504,19 Euro UVP. Das entspricht einem Rabatt von 18 Prozent und einer Ersparnis von 90,75 Euro.

Midea V3 series Wärmepumpentrockner 10 kg Energieklasse D Weiß MDV3EH100D [Energieklasse D] © Midea

10 Kilogramm Platz für große Wäscheberge

Mit seinem Fassungsvermögen von 10 Kilogramm ist der Midea-Trockner besonders interessant, wenn regelmäßig größere Mengen Wäsche anfallen. Bettwäsche, Handtücher oder die Wäsche mehrerer Personen lassen sich damit komfortabel trocknen, ohne ständig kleine Ladungen starten zu müssen.

Das Gerät arbeitet mit Wärmepumpentechnologie und ist laut Produktangabe der Energieeffizienzklasse D zugeordnet. Gerade beim Kauf eines neuen Trockners sollte die Energieklasse neben Anschaffungspreis und Ausstattung in die persönliche Kaufentscheidung einbezogen werden.

Midea V3 series Wärmepumpentrockner 10 kg Energieklasse D Weiß MDV3EH100D [Energieklasse D] © Midea

UV-Licht und Knitterschutz

Spannend finden wir vor allem die zusätzlichen Funktionen. Der Hersteller bewirbt das Modell mit UV-Licht für hygienische Reinheit. Hinzu kommt ein Knitterschutz, der praktisch sein kann, wenn die frisch getrocknete Wäsche nicht unmittelbar aus der Trommel genommen werden kann.

Für Tage, an denen es schneller gehen muss, gibt es außerdem eine Schnelltrocknen-Funktion. Über das LED-Display lassen sich die Einstellungen steuern, während eine Startzeitvorwahl ermöglicht, den Beginn des Programms an den eigenen Tagesablauf anzupassen. Eine Kindersicherung gehört ebenfalls zur Ausstattung.

Midea-Trockner aktuell für rund 413 Euro

Interessant wird das Angebot vor allem durch die Kombination aus 10 Kilogramm Fassungsvermögen und dem aktuellen Preis. Statt 504,19 Euro UVP verlangt Amazon momentan 413,44 Euro. Sie sparen damit mehr als 90 Euro.

Da es sich um ein befristetes Angebot handelt, kann sich der Preis allerdings jederzeit wieder ändern. Wer ohnehin gerade nach einem großen Wärmepumpentrockner sucht, sollte sich den Midea V3 Series daher genauer ansehen.

Unser Fazit: 10 Kilogramm Fassungsvermögen, Wärmepumpentechnologie, Knitterschutz, Schnelltrocknen und Startzeitvorwahl machen den Midea-Trockner zu einem interessant ausgestatteten Haushaltshelfer. Der aktuelle Rabatt von 18 Prozent macht das Modell vor allem für alle spannend, die gerade ohnehin einen neuen Trockner benötigen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.