Mega-Angebot: Dieser Trocken- und Wischsauger ist 52% reduziert

E-Commerce-Inhalt Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Staubsaugen und danach noch einmal mit dem Wischmopp durch die Wohnung? Wer Hartböden regelmäßig sauber hält, kennt den Aufwand. Ein Nass-Trockensauger kombiniert beide Arbeitsschritte – und genau bei einem solchen Modell gibt es aktuell eine besonders hohe Ersparnis: Der Tineco Floor One Stretch S6 kostet bei Amazon derzeit nur 170,42 Euro statt 351,94 Euro UVP. Damit sparen Sie satte 181,52 Euro beziehungsweise 52 Prozent.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mehr als 180 Euro sparen

Bei Haushaltsgeräten können sich Angebote besonders lohnen, wenn ohnehin eine größere Anschaffung geplant ist. Beim Tineco Floor One Stretch S6 fällt der Preis aktuell von rund 352 Euro auf nur noch 170,42 Euro.

Tineco Floor One Stretch S6 Nass Trockensauger, 20Kpa，180°-Flachdesign © Tineco

Das Angebot ist bei Amazon zudem als "stark nachgefragt" gekennzeichnet. Wer mit dem Gedanken spielt, sich einen Wischsauger zuzulegen, bekommt das Modell momentan also für weniger als die Hälfte der UVP.

Tineco Floor One Stretch S6 Nass Trockensauger, 20Kpa，180°-Flachdesign © Tineco

Saugen und Wischen in einem Arbeitsgang

Der Tineco ist für Hartböden konzipiert und nimmt beim Reinigen sowohl trockenen als auch feuchten Schmutz auf. Statt zunächst zu saugen und anschließend separat zu wischen, können Sie beide Arbeitsschritte miteinander verbinden.

Laut Hersteller arbeitet das Gerät mit einer Saugleistung von bis zu 20 kPa. Besonders interessant ist außerdem die dreiseitige Kantenreinigung, mit der sich der Wischsauger möglichst nah entlang von Fußleisten und Möbelkanten führen lässt.

Flach unter Sofa und Bett reinigen

Ein Highlight des Stretch S6 steckt bereits im Namen: Das Gerät lässt sich um 180 Grad flachlegen und erreicht dabei eine Liegehöhe von nur 13 Zentimetern.

Das kann im Alltag einen großen Unterschied machen. Sie können damit beispielsweise unter Betten, Sofas oder anderen niedrigen Möbelstücken reinigen, ohne diese jedes Mal verschieben zu müssen.

Mit einer angegebenen Akkulaufzeit von bis zu 40 Minuten ist der Wischsauger zudem auf längere Reinigungseinheiten ausgelegt.

Selbstreinigung mit 85 °C

Auch nach dem Putzen soll der Aufwand möglichst gering bleiben. Der Tineco verfügt über die sogenannte FlashDry-Selbstreinigung. Dabei wird das System laut Hersteller innerhalb von fünf Minuten mit 85 °C heißer Luft getrocknet.

Gerade bei einem Gerät, das regelmäßig mit Wasser und Schmutz in Kontakt kommt, ist eine integrierte Reinigungs- und Trocknungsfunktion ein praktisches Extra.

52 Prozent Rabatt machen das Angebot besonders interessant

Der Tineco Floor One Stretch S6 gehört normalerweise nicht zu den günstigsten Haushaltshelfern. Umso auffälliger ist der aktuelle Preis: 170,42 Euro statt 351,94 Euro UVP bedeuten eine Ersparnis von mehr als 180 Euro.

Unser Fazit: Wer schon länger über einen Nass-Trockensauger nachdenkt, sollte sich dieses Angebot genauer ansehen. 180°-Flachdesign, Saugen und Wischen in einem Schritt, Kantenreinigung und Selbstreinigung treffen hier auf einen ungewöhnlich hohen Rabatt von 52 Prozent. Für aktuell rund 170 Euro ist der Tineco Floor One Stretch S6 damit ein besonders interessantes Haushalts-Angebot.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.