Korneuburg: Österreichs größter Roboter-Bus

Die Zukunft des öffentlichen Verkehrs war zum Angreifen nah: Beim Korneuburger Hafenfest sorgte ein ganz besonderer Gast für Aufsehen: Der TORUS-Forschungsbus von ALP.Lab rollte als fahrendes Hightech-Labor durch die Stadt – und die Korneuburger konnten die Mobilität von morgen live erleben.

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Was steckt hinter der Technik, die schon bald den öffentlichen Verkehr revolutionieren könnte? Genau das konnten Besucher am Hauptplatz und beim Hafenfest hautnah erfahren. Der TORUS-Bus gilt als Österreichs größter automatisierter Stadtbus und steckt vollgepackt mit Sensorik und Forschungstechnik. Aus rechtlichen Gründen fuhr er in Korneuburg zwar noch manuell gesteuert, diente aber als echtes Reallabor für zwei Forschungsprojekte – und lieferte damit wertvolle Daten für die automatisierte Mobilität von morgen.

Der TORUS-Bus: Korneuburgs mobile Zukunft. © VOR/ITS Vienna Region: A.E.

Prominenter Andrang: Politik zeigt sich beeindruckt

Nicht nur das Publikum war Feuer und Flamme – auch die Polit-Prominenz gab sich die Ehre! LAbg. Hubert Keyl, Korneuburgs Bürgermeister Christian Gepp, Vizebürgermeister Stefan Hanke, Verkehrsstadtrat Ewald Ebner sowie die VOR-Geschäftsführung Karin Zipperer und Alexander Schierhuber ließen es sich nicht nehmen, selbst einzusteigen. Die erste offizielle Fahrt führte standesgemäß vom Hauptplatz direkt zur Eröffnung des Hafenfests.

"Forschung zu den Menschen bringen"

„Für den VOR und unsere Partner war das Hafenfest auch die ideale Gelegenheit, Forschung und Technologie unmittelbar zu den Menschen zu bringen und einen direkten Austausch zu ermöglichen", zeigen sich Zipperer und Schierhuber überzeugt. Automatisierte Mobilität könne künftig gerade für Städte, aber auch für den ländlichen Raum, bestehende Bahn-, Bus- und Bedarfsverkehre wertvoll ergänzen – flexibel, effizient und nachhaltig.

VOR positioniert sich als Vorreiter

Der Verkehrsverbund Ost-Region sieht sich als Impulsgeber für die Mobilität der Zukunft in der gesamten Ostregion. Über seinen Bereich ITS Vienna Region entwickelt der VOR die digitalen Grundlagen dafür – von Routing über Modellierung bis hin zu automatisierter Mobilität und digitalen Zwillingen. Möglich wurde der Korneuburg-Einsatz im Rahmen der FFG-geförderten Projekte CCAM_ArtLand und BEFAHRBAR, gemeinsam mit der Stadtgemeinde Korneuburg sowie den Partnern ALP.Lab, AIT und Onsite Data Intelligence.