Mini-Ventilator: Dieser Amazon-Bestseller passt in jede Tasche

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Die Temperaturen steigen und unterwegs fehlt oft genau eines: eine schnelle Abkühlung. Kein Wunder also, dass kompakte Handventilatoren diesen Sommer zu den beliebtesten Gadgets überhaupt gehören. Besonders der Timiyou Mini-Handventilator sorgt aktuell auf Amazon für Aufmerksamkeit.

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Klein, leicht und überall dabei

Ob im Büro, in den Öffis, auf Reisen, beim Camping oder am Badesee – der kleine Ventilator passt problemlos in die Handtasche oder den Rucksack und ist jederzeit einsatzbereit.

Dank seines faltbaren Designs lässt er sich besonders platzsparend verstauen und kann bei Bedarf innerhalb weniger Sekunden verwendet werden.

Timiyou Handventilator Mini Tragbarer USB-Lüfter mit 3000mAh Akku © Timiyou

Bis zu drei Geschwindigkeitsstufen

Der Ventilator verfügt über drei verschiedene Leistungsstufen, sodass Sie die Luftstärke flexibel an die Temperaturen anpassen können – von einer leichten Brise bis zur schnellen Abkühlung an besonders heißen Tagen.

Timiyou Handventilator Mini Tragbarer USB-Lüfter mit 3000mAh Akku © Timiyou

Wiederaufladbar statt Batterien

Ein weiteres Plus: Der integrierte 3000-mAh-Akku lässt sich bequem per USB aufladen. Zusätzliche Batterien werden somit nicht benötigt.

Timiyou Handventilator Mini Tragbarer USB-Lüfter mit 3000mAh Akku © Timiyou

Praktischer Begleiter für den Sommer

Mit dem mitgelieferten Sockel eignet sich der Ventilator auch perfekt für den Schreibtisch, während das Umhängeband ihn zum praktischen Begleiter für Festivals, Städtereisen oder lange Tage im Freien macht.

Das Angebot

Aktuell erhalten Sie den Timiyou Mini-Handventilator für 20,16 Euro auf Amazon. Angesichts der aktuellen Temperaturen dürfte dieses kleine Gadget für viele schnell zum täglichen Begleiter werden. Gerade für Reisen, den Arbeitsweg oder heiße Sommertage gehört der Mini-Ventilator derzeit zu den praktischsten Sommer-Gadgets überhaupt.

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