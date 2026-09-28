Minister startet Aktion: "Mach's wie Oma"

Umweltminister Norbert Totschnig startet neue Kampagne gegen Lebensmittelverschwendung.

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Zum Internationalen Tag gegen Lebensmittelverschwendung am 29. September hat das Landwirtschafts- und Umweltministerium aktuelle Daten präsentiert. Demnach entstehen in Österreich jährlich rund 1,175 Millionen Tonnen Lebensmittelabfall – mehr als die Hälfte davon fällt in den privaten Haushalten an. Gleichzeitig startet die neue Initiative "Mach’s wie Oma: Rette Lebensmittel!".

In Österreich landen pro Kopf und Jahr rund 130 Kilogramm Lebensmittel im Müll. Damit liegt das Land im EU-Schnitt (129 kg). Den größten Anteil an den Gesamtabfällen machen die privaten Haushalte mit rund 629.353 Tonnen aus – wovon mehr als 337.000 Tonnen als vermeidbar gelten. Pro Person entspricht das etwa 69 Kilogramm Abfall im Jahr, wovon 37 Kilogramm vermeidbar gewesen wären. Der finanzielle Verlust beträgt dabei rund 400 Euro pro Person und Jahr.

Sujet für neue Kampagne gegen Lebensmittelverschwendung. © Umweltministerium

Insgesamt ging die Gesamtmenge der Abfälle gegenüber 2020 um 3 Prozent zurück.

Minister: "Lebensmittel gehören auf den Teller"

"Lebensmittel gehören auf den Teller, nicht in den Mistkübel", betont Landwirtschafts- und Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP). Und: "Wer Lebensmittel rettet, schützt Ressourcen, zeigt Wertschätzung für die Arbeit unserer Bäuerinnen und Bauern und spart bares Geld". Die neue Bewusstseinskampagne richtet sich gezielt an 18- bis 30-Jährige. Statt Verbote setzt man auf Humor, Hausverstand und Nostalgie.

Sujet für neue Kampagne gegen Lebensmittelverschwendung. © Umweltministerium

Auf der Plattform www.rette-lebensmittel.at stehen Restl-Rezepte und praktische Alltagstipps bereit.