Moderne Chirurgie unter einem Dach

Von Brustzentrum bis Hernienchirurgie: Das Wiener meDicum vereint moderne Diagnostik, erfahrene Ärzte und individuelle Betreuung.

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Das medizinische Zentrum meDicum Wien 2 hat sich als interdisziplinäre Anlaufstelle für chirurgische Erkrankungen etabliert. Im Mittelpunkt stehen dabei die Allgemein- und Viszeralchirurgie, die Behandlung von Brusterkrankungen, die Hernienchirurgie, die Schilddrüsenchirurgie sowie eine umfassende Vorsorge und Nachbetreuung. Ziel ist es, Patienten eine moderne, möglichst schonende und gleichzeitig medizinisch fundierte Behandlung anzubieten.

Innovative Medizin: Kompetenz für viele Fachbereiche

Ein Schwerpunkt liegt auf der chirurgischen Expertise von OA Dr. Behrooz Salehi, Facharzt für Allgemeinchirurgie. Laut meDicum verfügt er über mehr als 25 Jahre Erfahrung und mehrere tausend durchgeführte Operationen. Das Leistungsspektrum reicht von minimalinvasiven Eingriffen über die Behandlung von Erkrankungen des Verdauungstraktes bis hin zu komplexen Operationen an Brust und Schilddrüse.

Minimalinvasive Chirurgie und moderne Behandlungskonzepte

Besonders die sogenannte Schlüssellochchirurgie gewinnt zunehmend an Bedeutung. Durch minimalinvasive Verfahren können Eingriffe häufig mit kleineren Schnitten durchgeführt werden, was Schmerzen reduziert und die Erholungszeit verkürzt. Diese Techniken werden im meDicum unter anderem bei Eingriffen an Gallenblase, Blinddarm und Darm eingesetzt. Ein Kernbereich ist auch die Brustmedizin. Das Zentrum bietet diagnostische Abklärungen ebenso wie die operative Behandlung gutartiger und bösartiger Brusttumore an. Dazu gehören brusterhaltende Verfahren sowie die Sentinel-Lymphknoten-Biopsie, die in der modernen Brustkrebschirurgie eine wichtige Rolle spielt. Auch Erkrankungen der männlichen Brust, wie die Gynäkomastie, werden behandelt. Auch die Schilddrüsenchirurgie nimmt einen besonderen Stellenwert ein. Dr. Salehi gilt als Pionier einer Operationsmethode, bei der der Zugang über die Achselhöhle erfolgt. Dadurch entsteht keine sichtbare Narbe am Hals. Neben dem ästhetischen Vorteil sollen dabei wichtige Nervenstrukturen besonders geschont werden. Behandelt werden sowohl gutartige Veränderungen als auch Entzündungen und Tumorerkrankungen der Schilddrüse.

Vorsorge, Nachsorge und eine gute Heilung

Ein wesentliches Element der medizinischen Betreuung ist die Vorsorge. Regelmäßige Untersuchungen ermöglichen die frühzeitige Erkennung vieler Erkrankungen und verbessern die Behandlungschancen erheblich. Ebenso wichtig ist eine professionelle Wundheilung und Nachsorge. Moderne Operationsverfahren, sorgfältige Kontrollen und individuelle Betreuung unterstützen den Heilungsprozess.