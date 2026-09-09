Dieses Trend-Medikament gilt als "Scheidungsdroge"

Schlank, aber solo? Das Trend-Medikament Ozempic lässt zwar rasant die Kilos schmelzen, zerstört aber immer häufiger langjährige Beziehungen. Expert:innen warnen jetzt vor den ungeahnten sozialen Nebenwirkungen der Abnehmspritze.

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Wer mit der Abnehmspritze namens Ozempic oder Wegovy – beide basieren auf dem Wirkstoff Semaglutid – Gewicht verliert, stellt oft sein gesamtes bisheriges Leben auf den Kopf. Die Kilos schwinden in Rekordzeit, das Selbstwertgefühl der Anwenderinnen und Anwender steigt enorm an, und genau hier liegt der Knackpunkt für viele Beziehungen. Was im Beipackzettel als seltene Nebenwirkung im Bereich der psychischen Veränderungen abgetan werden könnte, entpuppt sich im Alltag als echter Beziehungskiller.

Viele Ehepaare, die jahrelang einen gemeinsamen, oft von gutem Essen und Gemütlichkeit geprägten Lebensstil pflegten, stehen plötzlich vor einem Trümmerfeld. Wenn ein Partner plötzlich keinen Appetit mehr hat, auf Alkohol verzichtet und sich sportlich betätigen möchte, bricht das gemeinsame Fundament weg. Das ehemals verbindende Element des gemeinsamen Essens fällt weg, und der Lebensstil der beiden Partner driftet unaufhaltsam auseinander.

Das Phänomen der "Scheidungsdroge" aus den USA

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In den USA, dem Epizentrum des weltweiten Abnehm-Booms, hat das Medikament in den sozialen Netzwerken und in therapeutischen Praxen bereits einen düsteren Spitznamen erhalten: die "Scheidungsdroge". Therapeuten berichten von einem markanten Anstieg von Trennungen, sobald ein Partner das Medikament erfolgreich einnimmt. Das Phänomen betrifft dabei keineswegs nur unglückliche Beziehungen, sondern trifft oft auch Paare, die sich zuvor als stabil und glücklich bezeichneten. Die Gründe für dieses Beziehungs-Aus sind vielschichtig und gehen weit über das bloße Essen hinaus:

Steigerung des Selbstwertgefühls: Durch den schnellen Gewichtsverlust erlangen die Betroffenen ein völlig neues Selbstvertrauen. Sie fühlen sich wieder attraktiv und begehrt.

Durch den schnellen Gewichtsverlust erlangen die Betroffenen ein völlig neues Selbstvertrauen. Sie fühlen sich wieder attraktiv und begehrt. Neue Aufmerksamkeit im Alltag: Wer schlank ist, bekommt plötzlich wieder Komplimente und Blicke im Alltag, das kann zu Eifersucht beim Partner führen.

Wer schlank ist, bekommt plötzlich wieder Komplimente und Blicke im Alltag, das kann zu Eifersucht beim Partner führen. Verschiebung der Machtverhältnisse: Oft hat sich ein Partner in der Rolle des "Beschützers" wohlgefühlt. Wird der andere Partner plötzlich unabhängig und selbstbewusst, gerät dieses System ins Wanken.

Oft hat sich ein Partner in der Rolle des "Beschützers" wohlgefühlt. Wird der andere Partner plötzlich unabhängig und selbstbewusst, gerät dieses System ins Wanken. Veränderter Fokus im Leben: Die neu gewonnene Energie wird oft in neue Hobbys, Reisen oder soziale Kontakte außerhalb der Ehe investiert.

Wenn die Eifersucht die Liebe auffrisst

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Besonders die Dynamik der Eifersucht spielt eine tragende Rolle bei den Trennungen nach einer Ozempic-Kur. Der Partner bzw. die Partnerin, der keine Abnehmspritze nimmt, fühlt sich oft abgehängt, unattraktiv oder schlichtweg verunsichert durch die plötzliche Veränderung der Ehefrau oder des Ehemanns. Wenn dann noch vermehrt Aufmerksamkeit von außen hinzukommt, wird das Misstrauen im Beziehungsalltag oft unerträglich.

Zudem berichten Mediziner:innen und Beziehungsberater:innen, dass der rapide Gewichtsverlust auch mit hormonellen Veränderungen einhergeht. Die Libido kann sich verändern, die Stimmung schwankt, und der gesamte Fokus verschiebt sich weg von der Couch und hin zu einem aktiven, oft sehr selbstbezogenen Lebensstil. Wer sich selbst neu erfindet, merkt manchmal schmerzhaft, dass der Partner oder die Partnerin nicht mehr in dieses neue Leben passt.

Experten raten zur begleitenden Therapie

Für Paare, die vor oder während einer Behandlung mit Semaglutid stehen, empfehlen Beziehungsexpert:innen dringend eine offene Kommunikation. Die körperliche Veränderung ist so tiefgreifend, dass sie nicht im stillen Kämmerlein stattfinden sollte, sondern als gemeinsames Thema besprochen werden muss. Nur so kann verhindert werden, dass die Traumfigur zum Albtraum für die Liebe wird.

Am Ende zeigt sich, dass Kilos eben nicht nur auf der Waage ein Gewicht haben, sondern auch in der Statik einer Partnerschaft. Wer den Schritt zur Abnehmspritze wagt, sollte sich im Klaren darüber sein, dass sich damit nicht nur die Kleidergröße, sondern möglicherweise das gesamte Beziehungsleben grundlegend verändert.