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Mysteriöser Dino ausgerechnet in der Adria gefunden

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Tauchen, Taucher
© Flickr: Ed Bierman / CC-BY 2.0
Eine wissenschaftliche Weltsensation vor der Kroatischen Küste. Forscher haben dabei sensationelle Knochen gefunden.
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Sensation an der Adria: Zum weltweit ersten Mal wurden Dinosaurierknochen direkt auf dem Meeresgrund entdeckt.

Rund 130 Millionen Jahre alte Dinosaurier-Knochen – mitten auf dem Meeresgrund. So etwas gab es weltweit noch nie. Eigentlich baden hier im Sommer die Touristen im Urlaub im türkisblauen Wasser.

Wohl bislang unbekannte Saurierart

Jetzt haben Top-Forscher in der Bucht von Datule-Barbariga (nahe Bale) die Sensation aus dem Meer gehoben. In nur 1,5 bis 6 Metern Tiefe liegen die versteinerten Knochen im Schlamm. Über den Fund berichtete zuerst der kroatische Rundfunk HRT.

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Die Überreste sind rund 130 Millionen Jahre alt. Der Paläontologe Frano Vidaković zieht einen Vergleich zum Film "Jurassic Park". Dort schildert er die Szene, in der die Crew aus dem Jeep steigt und einen riesigen, langhalsigen Dinosaurier vorbeisolzieren sieht.

Die Knochen – darunter riesige Rippen und Teile der Halswirbelsäule – gehören wohl zu einer bisher völlig unbekannten Dino-Art. Nach Berichten dürfte es sich um eine sehr große Sauropoden handeln. Jene riesigen Dinosaurier eben aus "Jurassic Park" mit unfassbar langen Hälsen.

Die Funde umfassen Teile der Halswirbelsäule, Rippen und Knochen aus dem Lendenbereich.

Brisant: Schon 1993 wurden in der Umgebung Dinosaurierknochen entdeckt, der Histriosaurus boscariollii („Istrien-Echse“) wurde anerkannt. Ob die nun gefundenen Überreste auf eine Verwandtschaft hindeuten wird die Forschung zeigen.

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