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Sturm "Boelo" tobt

90.000 Haushalte im Dunkeln – Flug-Chaos in Amsterdam

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Eine Person steht auf einem Pier und beobachtet hohe Wellen bei Sturmwind an der Küste.
© IMAGO/TT
Der Sturm "Boelo" zieht eine Schneise der Verwüstung durch die britischen Inseln und die Niederlande.
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Alarm wegen Sturmtief „Boelo“. Der Sturm peitscht aktuell mit enormen Orkanböen von bis zu 135 km/h über Großbritannien und die Niederlande mit massiven Folgen.

90.000 Haushalte vom Strom-Aus betroffen

Behörden warnen: Es besteht akute Lebensgefahr. Wer kann, soll drinnen bleiben. Fliegende Trümmer und massive Wellen können lebensgefährlich werden.

Mehr als 82.000 Haushalte im Norden Großbritanniens waren am Sonntag von der Stromversorgung abgeschnitten, so der Branchenverband Energy Networks Association gegenüber Agenturen.

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Für Schottland und Nordengland galt die Regenwarnstufe gelb, stellenweise wurden bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet. In Schottland führten umgestürzte Bäume, abgerissene Stromkabel und aufgerissener Boden zu Beeinträchtigungen im Verkehr. In Nordirland fiel in 7.000 Haushalten der Strom aus.

Obwohl "Boelo" seinen Höhepunkt am Sonntagmittag erreicht hatte, gibt es noch keine Entwarnung. Für weite Teile Schottlands und Nordenglands gilt die offizielle Bernstein-Windwarnung (höhere Stufe als Gelb) noch bis Sonntagabend um 21:00 Uhr (Ortszeit).

Flug-Chaos in Amsterdam

Am Drehkreuz Amsterdam-Schiphol geht fast nichts mehr. Wegen der heftigen Winde wurden bereits 90 Flüge gestrichen, Dutzende Maschinen mussten verspätet landen oder abdrehen. Betroffen sind vor allem Urlauber und Reisende nach Paris, Rom und Dublin.

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