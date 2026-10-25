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Chaos in Rom

Hunderte Protestierende stürmten das Kolosseum

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Eine große Menschenmenge protestiert vor dem Kolosseum in Rom bei Tageslicht.
© IMAGO/Andrea Calandra
Chaotische Szenen im Herzen der italienischen Hauptstadt: Hunderte wütende Demonstranten haben die Absperrungen durchbrochen und das weltberühmte Kolosseum überrannt
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Die Proteste und Krawalle schwappen immer deutlicher von Frankreich nach Italien über. Ein Mob aufgebrachter Jugendlicher hat das antike Weltwunder gestürmt.

Pro-Palästinensische Gruppen stürmten los

Demonstranten und Krawallmacher sprangen über die Drehkreuze, ignorierten sämtliche Sicherheitskontrollen und drangen gewaltsam in das historische Monument ein.

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Hintergrund: In der Stadt lief ein Protestzug gegen die Regierung von Premierministerin Giorgia Meloni, gegen die Inflation und gegen Krieg. Plötzlich spaltete sich eine offensichtlich propalästinensische Gruppe ab und nahm gezielt Kurs auf das Touristen-Magnet.

Nach Angaben der Behörden wurde niemand verletzt und das UNESCO-Weltkulturerbe erlitt keine Schäden. Im Zuge der anschließenden Ermittlungen rund um das historische Zentrum und die U-Bahn-Stationen wurden mehr als 200 Verdächtige identifiziert

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