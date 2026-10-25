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Briten-Premier öffnet Tür zur EU

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Ein Mann im Anzug spricht mit Feuerwehrleuten vor einem Einsatzfahrzeug.
© IMAGO/Avalon.red
Der britische Premierminister Andy Burnham hat sich in einem Interview offen für eine Debatte über eine Rückkehr Großbritanniens zu den Freizügigkeitsregeln der Europäischen Union gezeigt.
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"Ich denke, wir müssen darüber sehr sachlich und auf der Grundlage von Fakten diskutieren", sagte Burnham im Gespräch mit der "Sunday Times".

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Seit dem Brexit habe sich die Einwanderung nach Großbritannien verändert. "Es ist etwas anderes, wenn Menschen nur vorübergehend ins Land kommen und dann wieder zurückkehren. Die Zusammensetzung der Zuwanderung hat sich seit damals verändert, oder? Ich denke, wir müssen darüber einfach offen und ehrlich diskutieren", sagte er. Bei anderen EU-Themen zieht Burnham dagegen eine harte Grenze: Er könne sich nicht vorstellen, den Euro oder einen Beitritt zum Schengenraum zu empfehlen.

Großbritannien will wieder näher an die EU rücken

Burnham hatte zuletzt mehrfach deutlich gemacht, dass es dem Vereinigten Königreich durch den Brexit schlechter gehe als vor dem EU-Austritt. Am 20. November ist in Brüssel das nächste Gipfeltreffen der britischen Regierung mit der EU geplant. Dabei sollen eine Reihe von bereits geplanten Abkommen vorangebracht werden, darunter etwa Vereinbarungen zum Handel mit Lebensmitteln und Getränken sowie zum Emissionshandel. Auch im Bereich der Migration will Großbritannien die Zusammenarbeit vertiefen.

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