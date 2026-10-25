Tourist wollte Kokain kaufen und bekam Salz

Das hatte sich ein deutscher Tourist in Neapel wohl anders vorgestellt. Der Mann wollte Drogen kaufen und fiel auf einen falschen Dealer rein.

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Ein deutscher Tourist ist in der süditalienischen Großstadt Neapel auf einen falschen Drogenhändler hineingefallen.

Satte 40 Euro blätterte er laut Polizei für ein Tütchen weißes Pulver hin. Der 36 Jahre alte, mutmaßliche Dealer war aber bereits im Visier der Behörden. Die zivil gekleideten Carabinieri schlugen zu und filzten die Beiden.

Das droht jetzt vor Gericht

Wie sich laut Polizei herausstellte, war die Substanz bloß gewöhnliches Speisesalz. Welche Konsequenzen gibt es da für beide?

Der "Dealer" muss sich wegen Betrugs verantworten und Inverkehrbringen von Stoffen unter falscher Bezeichnung. Dem deutschen Touristen droht dagegen wegen des Kaufs kein Verfahren. Da er aber unter dem Vorsatz sich Kokain zu besorgen handelte, kann ihm der Pass entzogen werden.