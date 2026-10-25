Frankreich-Randale: Louvre wird dicht gemacht

Enttäuschte Touristen haben am Samstag durch die verschlossenen Tore des Louvre geblickt - der Zugang zur Mona Lisa blieb ihnen verwehrt.

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Zahlreiche Galerien und Museen in ganz Paris waren aus Vorsicht vor neuen Demonstrationen geschlossen worden.

"Wir hatten zwar geahnt, dass es Probleme geben könnte, aber nicht, dass das Museum tatsächlich geschlossen sein würde", sagte die 31-jährige italienische Sozialpädagogin Selena Bertoni vor dem Musée d'Orsay. Für ihren viertägigen Paris-Aufenthalt hatte sie 50 Euro für zwei Eintrittskarten ausgegeben, um die dortigen impressionistischen Gemälde und andere Meisterwerke zu besichtigen. "Ein schlechter Zeitpunkt", sagte sie.

Der Louvre hat geschlossen. © IMAGO/ABACAPRESS

Die Schließungen erfolgten eine Woche nachdem landesweite Demonstrationen gegen die hohen Lebenshaltungskosten und die Verschlechterung öffentlicher Dienstleistungen in die schwersten Straßengewalten eskaliert waren, die Frankreich seit Jahren erlebt hat.

"Man hätte uns warnen sollen"

Die Schließungen betrafen weite Teile des kulturellen Sektors der Hauptstadt, darunter die Orangerie, das Jeu de Paume und das Picasso-Museum. Auch der gesamte Jardin des Tuileries, der an den Louvre anschließt, wurde abgeriegelt. "Das ist bereits das dritte Museum, vor dem wir stehen und das geschlossen ist. Man hätte uns warnen sollen", sagte die 21-jährige Französin Heidi Rosar.

Am Louvre versperrten verschlossene schwarze Eisentore den Zugang zum gesamten Gelände und zum Garten. "Wir wollten zumindest die Pyramide sehen", sagte der 67-jährige Kanadier Don Nowschuk mit Blick auf den berühmten gläsernen Eingang des Museums.

Die Einschränkungen betrafen auch den Kulturbetrieb. Die Pariser Oper schloss sowohl das Palais Garnier als auch die Opéra Bastille - mit Verweis auf Sicherheitsbedenken für Personal und Publikum. Die Organisatoren der renommierten Kunstmesse Art Basel Paris sagten ihr Programm für das Wochenende ab. Die Kultureinrichtungen hatten am Freitag über die Schließungen informiert.