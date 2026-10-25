Strände in den Emiraten wegen Ölpest gesperrt

In den Vereinigten Arabischen Emiraten sind mehrere Strände gesperrt worden.

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Betroffen sind Strände in den Emiraten Schardscha, Umm al-Kuwain, und Ras al-Chaima, die in der Nähe der Metropole Dubai liegen.

Wie Agenturen berichten, dürfte der Grund dafür der anhaltende militärische Konflikt sein. So dürfte das Öl aus einem Tanker stammen, der vor Kurzem angegriffen wurde.

90 Kilometer langer Ölteppich

Dem Forscher Wim Zwijnenburg zufolge, der für die niederländische Organisation PAX zu Konflikt- und Umweltthemen forscht, stammt das Öl aus dem Tanker "Gem No. 2". Er gehört einem Unternehmen mit Sitz in Taiwan und fährt unter der Flagge Panamas. Nach einem Angriff vor zwei Wochen sei an dem 330 Meter langen Tanker Öl ausgetreten, sagte Zwijnenburg der dpa. Der Ölteppich sei inzwischen etwa 90 Kilometer lang.

Die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) hatte einen Angriff auf ein Tankschiff vor zwei Wochen gemeldet. Der Datenanbieter Windward berichtete, dass an einem Tanker etwa 25 Kilometer vor Umm al-Kuwain Öl austrete.