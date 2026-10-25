Russen machen USA Diesel-Angebot: "So viel sie wünschen"

Russland ist nach den Worten des stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten Alexander Nowak bereit, den USA jede beliebige Menge an Diesel zu liefern.

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"So viel, wie unsere Partner wünschen ... von dem Gesamtvolumen, das wir exportieren werden. Wir können alles liefern", sagte Nowak im staatlichen Fernsehsender Westi am Sonntag. Bereits am Freitag hatte der Politiker erklärt, drei Tanker mit russischem Diesel seien auf dem Weg nach Nordamerika.

Es handelt sich um die erste Lieferung dieser Art seit dem von der damaligen Regierung unter US-Präsident Joe Biden 2022 wegen des Ukraine-Kriegs verhängten Importverbot für russisches Öl und Ölprodukte. Sie ist Teil einer Vereinbarung zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Russland hatte zugestimmt, ein selbst auferlegtes Exportverbot für Diesel wegen Knappheiten infolge ukrainischer Angriffe aufzuheben, um den Kraftstoff wieder an die Weltmärkte zu liefern. Trump hatte am 9. Oktober angekündigt, dass Russland zunächst 300.000 Tonnen oder 2,25 Millionen Barrel exportieren werde. Darauf sollen 500.000 Tonnen im November und eine Million Tonnen "unmittelbar danach" folgen. Der US-Präsident hofft, mit mehreren Maßnahmen die Dieselpreise vor den US-Zwischenwahlen am 3. November zu senken.