oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Deal

Russen machen USA Diesel-Angebot: "So viel sie wünschen"

O
von
Zwei Männer im Anzug geben sich auf einem Rollfeld die Hand und sprechen miteinander.
© Getty Images
Russland ist nach den Worten des stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten Alexander Nowak bereit, den USA jede beliebige Menge an Diesel zu liefern.
OE24 auf Google bevorzugen

"So viel, wie unsere Partner wünschen ... von dem Gesamtvolumen, das wir exportieren werden. Wir können alles liefern", sagte Nowak im staatlichen Fernsehsender Westi am Sonntag. Bereits am Freitag hatte der Politiker erklärt, drei Tanker mit russischem Diesel seien auf dem Weg nach Nordamerika.

Auch interessant

Hunderte Protestierende stürmten das Kolosseum

Tourist wollte Kokain kaufen und bekam Salz

Zielgerade im "Midterm"-Wahlthriller in den USA

Es handelt sich um die erste Lieferung dieser Art seit dem von der damaligen Regierung unter US-Präsident Joe Biden 2022 wegen des Ukraine-Kriegs verhängten Importverbot für russisches Öl und Ölprodukte. Sie ist Teil einer Vereinbarung zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Russland hatte zugestimmt, ein selbst auferlegtes Exportverbot für Diesel wegen Knappheiten infolge ukrainischer Angriffe aufzuheben, um den Kraftstoff wieder an die Weltmärkte zu liefern. Trump hatte am 9. Oktober angekündigt, dass Russland zunächst 300.000 Tonnen oder 2,25 Millionen Barrel exportieren werde. Darauf sollen 500.000 Tonnen im November und eine Million Tonnen "unmittelbar danach" folgen. Der US-Präsident hofft, mit mehreren Maßnahmen die Dieselpreise vor den US-Zwischenwahlen am 3. November zu senken.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Frankreich-Randale: Louvre wird dicht gemacht

Zielgerade im "Midterm"-Wahlthriller in den USA

Tourist wollte Kokain kaufen und bekam Salz

Hunderte Protestierende stürmten das Kolosseum

Trump gab vorzeitig Stimme für US-Kongresswahl ab

Russen machen USA Diesel-Angebot: "So viel sie wünschen"

Frankreich-Proteste: Krawalle, 1.000 Festnahmen, Tränengas

Briten-Premier öffnet Tür zur EU

Musk: Ukraine hat Starlink für Offensivangriffe genutzt

5.000 Kreuzfahrt-Gäste landen statt in der Karibik in Kanada