Nach Alko-Fahrt: SPÖ fordert Hofer-Rücktritt

Nach seiner alkoholbedingten Führerscheinabnahme fordert die SPÖ den Rückzug Norbert Hofers aus dem burgenländischen Landtag.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

"Wer sich mit zweieinhalb Promille - noch dazu zu einer der verkehrsreichsten Zeiten der Woche - ans Steuer setzt, agiert in höchstem Maße verantwortungslos, gefährdet Leib und Leben anderer Verkehrsteilnehmer und hat in einem öffentlichen Amt nichts verloren", schrieb SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim am Sonntag in einer Aussendung.

FPÖ-Chef Herbert Kickl müsse nun dafür sorgen, dass Norbert Hofer sein Mandat zurücklegt, forderte Seltenheim. Er verwies darauf, dass im Mai dem FPÖ-Nationalratsabgeordneten Peter Schmiedlechner bereits zum zweiten Mal der Führerschein abgenommen wurde, und das ohne politische Konsequenzen.

Norbert Hofer, ehemaliger FPÖ-Obmann, Verkehrsminister und nunmehrige Mandatar im burgenländischen Landtag, musste am Freitag nach einem positiven Alko-Vortest den Führerschein abgeben. Es tue ihm leid und er werde alle Konsequenzen, die die Behörde nun in diesem Zusammenhang ziehen wird, tragen, teilte der FPÖ-Politiker am Samstag in einem Statement gegenüber der APA mit.