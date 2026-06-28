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Nach Alko-Fahrt: SPÖ fordert Hofer-Rücktritt

Ein Mann im Anzug spricht bei einer Pressekonferenz und gestikuliert mit beiden Händen.
© APA/HELMUT FOHRINGER
Nach seiner alkoholbedingten Führerscheinabnahme fordert die SPÖ den Rückzug Norbert Hofers aus dem burgenländischen Landtag.
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"Wer sich mit zweieinhalb Promille - noch dazu zu einer der verkehrsreichsten Zeiten der Woche - ans Steuer setzt, agiert in höchstem Maße verantwortungslos, gefährdet Leib und Leben anderer Verkehrsteilnehmer und hat in einem öffentlichen Amt nichts verloren", schrieb SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim am Sonntag in einer Aussendung.

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FPÖ-Chef Herbert Kickl müsse nun dafür sorgen, dass Norbert Hofer sein Mandat zurücklegt, forderte Seltenheim. Er verwies darauf, dass im Mai dem FPÖ-Nationalratsabgeordneten Peter Schmiedlechner bereits zum zweiten Mal der Führerschein abgenommen wurde, und das ohne politische Konsequenzen.

Norbert Hofer, ehemaliger FPÖ-Obmann, Verkehrsminister und nunmehrige Mandatar im burgenländischen Landtag, musste am Freitag nach einem positiven Alko-Vortest den Führerschein abgeben. Es tue ihm leid und er werde alle Konsequenzen, die die Behörde nun in diesem Zusammenhang ziehen wird, tragen, teilte der FPÖ-Politiker am Samstag in einem Statement gegenüber der APA mit.

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