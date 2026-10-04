Nur 0:0 - Deutsche verGRIECHEN sich

Nächster Rückschlag für Deutschland in der Nations League. Nach dem 0:1 in Augsburg reichte es auch im Rückspiel gegen Griechenland nur für ein 0:0.

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"Heute bitte nicht verGRIECHEN" titelte die Bild-Zeitung vor dem vierten Spiel unter Neo-Bundestrainer Jürgen Klopp. Doch die Euphorie, die nach dem 2:0-Sieg gegen Serbien, dem ersten unter Trainer-Guru Klopp, aufgekommen war, ist schon wieder verpufft.

Nach der peinlichen 0:1–Niederlage in Augsburg kamen die Deutschen auch in Thessaloniki gegen die Nr. 46 der FIFA-Weltrangliste nicht über ein mageres 0:0 hinaus. Dabei muss Griechenland-Trainer auf Arsenal-Star Tzolis (Muskelfaserriss) verzichten.

Aber auch ohne den Leistungsträger reicht's für einen weiteren Punkt gegen die Deutschen, die damit auch in der Tabelle hinter WM-Nichtteilnehmer Griechenland bleiben.

Burghardt-Tor zählt nicht

Bitter für die Deutschen: Ein herrlicher Treffer von Burkhardt wird vom VAR wegen Hands von Bischof kassiert (32.). Dabei kann man der deutschen Offensivabteilung mit Freiburg-Stürmer Scherhant als auffälligstem Mann das Bemühen nicht absprechen.

Nach Seitenwechsel verpuffen die Angriffe der Deutschen zunehmend, die Griechen kommen sogar noch auf. Auch Newcastle-Stürmerstar Woltemade kann keine entscheidenden Akzente setzen. RTL-Experte Lothar Matthäus: "Es ist ein offenes Spiel geworden."

Nur ein Punkt in zwei Spielen gegen Griechenland - dabei erinnern wir uns an den Sager von ARD-Experte Schweinsteiger: "Wir sind im Mittelmaß angekommen."

Am Freitag, den 13. November geht's für die Klopp-Elf gegen Serbien und drei Tage später gegen die Niederlande um Wiedergutmachung.