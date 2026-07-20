Tank-Schock
ÖGB fordert Aktion gegen steigende Spritpreise
Nach den Angriffen auf Öltanker ist die Straße von Hormus erneut gesperrt. Der Ölpreis stieg auf über 90 US-Dollar je Fass. Die Preise für Benzin und Diesel sind daraufhin in Österreich bereits um bis zu 20 Cent nach oben geklettert. Mit einem weiteren Anstieg der Sprit- und Heizölpreise ist schon sehr bald zu rechnen.
ÖGB fordert wirksame Maßnahmen
"Die stark gestiegenen Spritpreise belasten Arbeitnehmer:innen, Pendler:innen und Familien in ganz Österreich massiv. Wer nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren kann, braucht jetzt dringend eine Entlastung", sagt Angela Pfister, Leiterin des volkswirtschaftlichen Referats im ÖGB.
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Der ÖGB fordert diese 4 Punkte
Der ÖGB fordert:
- eine wirksame Margenregelung, um überhöhte Sprit- und Heizölpreise einzudämmen,
- mehr Transparenz bei der Preisbildung entlang der gesamten Wertschöpfungskette,
- die rasche Veröffentlichung der angekündigten Untersuchung zu den Treibstoffpreisen sowie
- gezielte Entlastungsmaßnahmen für Arbeitnehmer:innen, Pendler:innen und Familien.
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