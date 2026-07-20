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Tank-Schock

ÖGB fordert Aktion gegen steigende Spritpreise

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Österreich drohen höhere Sprit- und Heizölkosten. Der Gewerkschaftsbund ist alarmiert und fordert Maßnahmen gegen die Teuerung.
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Nach den Angriffen auf Öltanker ist die Straße von Hormus erneut gesperrt. Der Ölpreis stieg auf über 90 US-Dollar je Fass. Die Preise für Benzin und Diesel sind daraufhin in Österreich bereits um bis zu 20 Cent nach oben geklettert. Mit einem weiteren Anstieg der Sprit- und Heizölpreise ist schon sehr bald zu rechnen.

ÖGB fordert wirksame Maßnahmen

"Die stark gestiegenen Spritpreise belasten Arbeitnehmer:innen, Pendler:innen und Familien in ganz Österreich massiv. Wer nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren kann, braucht jetzt dringend eine Entlastung", sagt Angela Pfister, Leiterin des volkswirtschaftlichen Referats im ÖGB.

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Der ÖGB fordert diese 4 Punkte

Der ÖGB fordert:

  • eine wirksame Margenregelung, um überhöhte Sprit- und Heizölpreise einzudämmen,
  • mehr Transparenz bei der Preisbildung entlang der gesamten Wertschöpfungskette,
  • die rasche Veröffentlichung der angekündigten Untersuchung zu den Treibstoffpreisen sowie
  • gezielte Entlastungsmaßnahmen für Arbeitnehmer:innen, Pendler:innen und Familien.

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