oe24
TV
E-Paper
Immo
Politik

Franz Medwenitsch

ORF-Stiftungsrat hat neuen Stellvertreter

Ein älterer Mann im Anzug lächelt in einem Konferenzraum und spricht mit einer Frau.
© APA/TOBIAS STEINMAURER
Franz Medwenitsch ist am Donnerstag zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden im ORF-Stiftungsrat gewählt worden.
OE24 auf Google bevorzugen

In einer Sitzung des obersten ORF-Gremiums erhielt er eine deutliche Mehrheit der 35 Stimmen. Zwei Gegenstimmen und einzelne Enthaltungen habe es gegeben, hieß es am Rande der Sitzung. Zudem übernimmt Medwenitsch künftig auch die Rolle des Sprechers für den ÖVP-"Freundeskreis". Er folgt in beiden Funktionen auf Gregor Schütze, der im August zurückgetreten ist.

Auch interessant

So viele Studenten wie noch nie in Österreich

Van der Bellen trifft Israel-Hasser Mamdani

Westenthaler wettert gegen ORF-Party und Gehalts-Pakt

Medwenitsch war lange Geschäftsführer des Musikwirtschaftsverbands IFPI und ist gegenwärtig im Beratungsgeschäft tätig. Im ORF-Stiftungsrat kennt er sich bereits bestens aus, war er dort doch bereits von 2010 bis 2025 als stv. Vorsitzender tätig.

Ein Mann mit Brille sitzt bei einer Konferenz am Tisch, vor ihm stehen Wasserflaschen.
© APA/TOBIAS STEINMAURER
Zwei Männer in Anzügen begrüßen sich herzlich bei einer Veranstaltung.
© APA/TOBIAS STEINMAURER

In der Sitzung stehen abseits der erfolgten Wahl etwa noch ein Bericht der ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher zu Konsequenzen bei (wiederholten) Verstößen gegen Dienstanweisungen sowie Ausführungen zum Einsparpfad des öffentlich-rechtlichen Medienhauses am Programm.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wiederkehr sucht Kinder für Pilot zur sechsjährigen Volksschule

Top-Polizisten bei Fußball-WM: Kosten von 22.600 Euro

Westenthaler wettert gegen ORF-Party und Gehalts-Pakt

Van der Bellen trifft Israel-Hasser Mamdani

ORF-Stiftungsrat hat neuen Stellvertreter

Mehr Geld trotz Pension: Das bringt die neue Regelung

So viele Studenten wie noch nie in Österreich

Meinl: "Dokumentiert, dass Israel Völkerrecht bricht"

Drohnen-Alarm: Regierung mit neuer Strategie

Kindesmissbrauch: Jeden Tag ein ganz junges Opfer betroffen