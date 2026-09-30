Pferd reißt Rollstuhl am Oktoberfest um

Zu einem Drama ist es am Münchner Oktoberfest gekommen: Die Frau wollte das Pferd streicheln.

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Tragödie auf der "Wiesn" in München: eine 99-jährige Rollstuhlfahrerin wollte ein Pferd streicheln, doch die Handlung endete leider tödlich.

Gegen 14 Uhr begab sich die Seniorin zu dem Pferd um es zu streicheln, doch die Frau verfing sich im Geschirr. Das Pferd riss den Rollstuhl der Frau um, nachdem es den Kopf anhob. Die Seniorin fiel daraufhin zu Boden.

Zunächst schien es der Frau noch gut zu gehen. Helfer konnten die Seniorin in den Rollstuhl zurückhieven. Doch der Zustand der 99-jährigen verschlimmerte sich im Laufe des Tages, sie musste zur Wiesn-Sanitätswache und wurde dann in ein Krankenhaus in München überstellt.

Polizei untersucht jetzt Hergang

Nach sechs Tagen dann die traurige Gewissheit: Die Seniorin war verstorben. Die Polizei habe nach einem Medienbericht erst nachträglich von dem Vorfall erfahren. Jetzt beginnen die Ermittlungen ob es sich um Fremdverschulden gehandelt hat.