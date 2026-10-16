Plötzlich Landesrätin: Frauscher folgt Achleitner

Wechsel im wichtigsten Ressort der Landesregierung ++ Sie war bisher Finanzdirektorin

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Die ÖVP Oberösterreich hat Landesfinanzdirektorin Christiane Frauscher zur neuen Landesrätin für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Sport bestimmt. Die 53-Jährige ersetzt Markus Achleitner. Dies wurde in einer Sitzung des Landesparteivorstandes Freitagvormittag einstimmig beschlossen und anschließend durch den Landtagsklub - ebenfalls einstimmig - bestätigt. In der kommenden Landtagssitzung am 12. November soll ihre Wahl stattfinden.

Frauscher gilt als Expertin, die nicht nur die Finanzen des Landes kennt, sondern auch bei den Verhandlungen von aktuell heiklen Wirtschaftsthemen wie den anstehenden Übernahmen des Flughafens und des Familienskigebiets Kasberg eine wichtige Rolle spielt. Landeshauptmann Thomas Stelzer lobte sie als "Macherin aus dem Innviertel".

Achleitner bleibt bis 12. November

Achleitner hatte am Vormittag seinen Rücktritt als Landesrat für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Sport erklärt. Bis zur nächsten Landtagssitzung am 12. November wird er sein Ressort noch führen. Der 57-Jährige will in die Privatwirtschaft wechseln. Wohin, sagte er noch nicht.

Acht Jahre in der Landesregierung waren eine "spannende, interessante und prägende Zeit für mich", erklärte er. Ende 2018 war er von Stelzer als Quereinsteiger in die Landesregierung geholt worden. Aber er habe bereits vor einem Jahr beschlossen, in der kommenden Legislaturperiode nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Jetzt, ein Jahr vor der Landtagswahl, sei der "richtige Zeitpunkt" für einen geordneten Übergang.

Kritik an seiner Person

Zuletzt hatte es einige Themen gegeben, bei denen Achleitner aber in der Kritik stand: angefangen beim Betriebsbaugebiet Ohlsdorf - 18 Hektar wurden gerodet, die versprochenen hunderten Arbeitsplätze gibt es aber bis heute nicht - über die nicht übermäßig transparente Kommunikation zu Google in Kronstorf bis hin zum restriktiven Windkraftkurs, der der Wirtschaft sauer aufstößt. Auffällig war, dass Stelzer sich zuletzt immer öfter in Wirtschaftsagenden eingemischt hat. Unstimmigkeiten lachte Achleitner am Freitag aber weg und meinte: "Wir sind bis zum Schluss Freunde geblieben."