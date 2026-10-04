Portugal fixiert Nations-League-Viertelfinale auch ohne Ronaldo

Traumtore, Platzverweis und Viertelfinal-Jubel! Portugal schlägt Norwegen auch ohne Cristiano Ronaldo mit 2:1 und löst vorzeitig das Ticket für die K.o.-Phase der Nations League.

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Portugal hat in Gruppe 4 der Liga A der UEFA Nations League vorzeitig das Viertelfinal-Ticket gelöst. Im Estadio do Dragao von Porto setzte sich die Selecao ohne den abgereisten Altstar Cristiano Ronaldo mit 2:1 gegen Norwegen durch. Während die Hausherren den vierten Sieg im vierten Spiel feierten, mussten die Norweger rund um Superstar Erling Haaland eine erneute Niederlage einstecken.

Traumtor eröffnet den Torreigen

Die Partie begann spritzig mit leichten Vorteilen für die Gastgeber. Die ersten Versuche von Francisco Conceicao (8.) und Joao Felix (10.) verfehlten noch ihr Ziel. Auf der Gegenseite prüfte Antonio Nusa in Minute 26 erstmals Diogo Costa. Nach einer druckvollen Phase der Portugiesen jubelten in der 36. Minute überraschend die Gäste: Innenverteidiger Kristoffer Ajer zog von der Strafraumkante aus der Luft ab und zimmerte den Ball unhaltbar in den linken Winkel. Die Antwort des Tabellenführers folgte auf dem Fuß: Nur zwei Minuten später ließ Joao Cancelo das Leder fantastisch über den Spann rutschen und traf traumhaft zum 1:1-Pausenstand (38.).

Goncalo Ramos Trifft, Haaland muss verletzt raus

Sorgen um den Torgaranten: Erling Haaland stützt sich nach seiner Auswechslung enttäuscht an der Bande ab. Der norwegische Stürmer-Star blieb beim 1:2 in der Nations League gegen Portugal weitgehend wirkungslos und musste in der zweiten Halbzeit angeschlagen ausgewechselt werden. © IMAGO/NTB

In der zweiten Halbzeit flachte die Begegnung zunächst ab. Erling Haaland blieb weitgehend blass und setzte seine einzige nennenswerte Chance am Tor vorbei (61.), ehe er in Minute 67 ausgewechselt wurde. In der 79. Minute schlug Portugal eiskalt zu: Nach einem Heber von Vitinha legte Joao Felix quer und der eingewechselte Goncalo Ramos musste am zweiten Pfosten nur noch zum 2:1-Siegtreffer einschieben.

Nations League setzt Spielplan im November fort

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Für einen skurrilen Schlusspunkt sorgte Francisco Conceicao: Der portugiesische Offensivmann sah wegen Meckerns Gelb und handelte sich sofort die Ampelkarte ein, als er dem Schiedsrichter ironisch mit dem Daumen nach oben applaudierte. Am Ergebnis änderte der Ausschluss nichts mehr. Am Samstag, dem 14. November, geht es weiter in der Nations League: Portugal trifft um 20.45 Uhr auf Dänemark, während Norwegen um 18.00 Uhr gegen Wales gefordert ist.