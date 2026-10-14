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Gefährdete Art

Putzige Affen-Babys locken ins Haus des Meeres

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Zwei Zwergseidenäffchen sitzen auf einem Ast im dichten Blattwerk.
© Haus des Meeres
Zum Internationalen Tag der Tierpfleger sorgten Zwergseidenäffchen-Zwillinge im Wiener Haus des Meeres für große Freude, als die beiden Winzlinge das Licht der Welt erblickten.
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Ausgerechnet am 4. Oktober, dem Internationalen Tag der Tierpfleger, gab es allen Grund zum Feiern: Erstmals ist im Haus des Meeres die Nachzucht von Zwergseidenäffchen gelungen. Die Geburt der beiden Jungtiere gilt als großer Erfolg für das gesamte Team, das Tag für Tag hinter den Kulissen im Einsatz steht. "Ich weiß, wie viel Geduld, Hingabe und Herzblut hinter einem solchen Erfolg stecken“, betont Zoodirektor Jeff Schreiner. "Unsere Tierpfleger*innen kümmern sich täglich mit enorm viel Fachwissen, Verantwortung und Leidenschaft um unsere Schützlinge!"

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Ein Zwergseidenäffchen trägt ein Baby auf dem Rücken, beide sitzen auf einem Ast.
Nachwuchsfreuden bei den Zwergseidenäffchen. © Haus des Meeres

Die in Südamerika beheimateten Zwergseidenäffchen sind eine Besonderheit: Mit gerade einmal rund 120 Gramm Körpergewicht gelten sie als die kleinsten Affen der Welt. Trotz ihrer geringen Größe leben die stark gefährdeten Tiere in engen Familienverbänden. Bei der Aufzucht packen Mutter und Vater gleichermaßen mit an und tragen ihren Nachwuchs durch die Äste. Genau dieses Verhalten können Besucher nun mit etwas Glück und Geduld beobachten.

Eine Frau hält einen Fisch in einem Labor, während zwei weitere Personen zuschauen.
Die ersten Lehrlinge im Haus des Meeres. © Haus des Meeres

Doch nicht nur bei den Tieren wächst eine neue Generation heran. Das Haus des Meeres bildet seit diesem Jahr auch erstmals eigene Tierpfleger-Lehrlinge aus. Zwei Nachwuchskräfte starteten ihre Ausbildung und sollen künftig Wissen, Erfahrung und Begeisterung für den Tier- und Artenschutz weitertragen.

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