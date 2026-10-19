Rüdigers 57er: Neue TV-Pläne mit Frank Elstner

Was für ein gewaltiger Beweis von purer Lebensfreude und unbändigem Kampfgeist! TV-Moderator Alexander J. Rüdiger feierte seinen Ehrentag mit einem emotionalen Lauf im Wiener Prater und einer rauschenden Party im Traditions-Lokal.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Für Alexander J. Rüdiger gab es an seinem Ehrentag kein langes Zögern, sondern die pure sportliche Herausforderung. Seine geliebte Freundin Romana überraschte den beliebten TV-Star mit einem ganz besonderen Geschenk: Sie schickte ihn beim Wiener "Fit for Brain Run" ins Rennen! Ein Moment, der für pure Gänsehaut sorgte, denn seit elf langen Jahren kämpft Rüdiger tapfer gegen die tückische Nervenkrankheit Parkinson an. Aufgeben kam für den abenteuerlustigen Fernsehstar jedoch nie infrage. Romana feuerte ihren Herzensmann vor dem Startschuss mit feurigen Worten an: "Du kannst noch laufen. Also rock den Lauf!"

Und wie er den Lauf rockte! Wo andere mit ihrem Schicksal hadern würden, schnürte der Moderator die Laufschuhe und zeigte allen Kritikern die Zähne. Für Rüdiger sind das Wandern und Laufen längst zum wichtigsten Lebenselixier geworden. Nach dem Zieleinlauf im Prater rang der Publikumsliebling um Worte, so tief berührte ihn dieser Triumph: "Nach elf Jahren mit Parkinson interessiert mich weniger, was irgendwann vielleicht nicht mehr gehen könnte. Mich interessiert, was heute geht. Mein Leben muss nicht kleiner werden, nur weil manches schwerer geworden ist. Dass ich an meinem Geburtstag im Prater an einer Startlinie stehen konnte, war für mich tatsächlich ein Geschenk."

Schnitzel-Schmaus am Kult-Platz des Pop-Königs

Nach dem schweißtreibenden Sport ging die Party erst so richtig los! Der Konvoi zog weiter nach Deutsch-Wagram in den legendären Marchfelderhof. Dort wartete auf das Paar der absolute Traumplatz: das weltberühmte Falco-Séparée! Das Lokal ist für Rüdiger ein Ort voller nostalgischer Erinnerungen, denn in seiner Jugend schuftete er hier noch als Kochlehrling unter Gastro-Legende Gerhard Bocek, lange bevor er als Showmaster die Nation begeisterte.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Im Andenken an den "Falken" ließen es sich Alexander und Romana kulinarisch so richtig gutgehen und verputzten gemeinsam eine üppige Marchfelder Familienplatte für zwei Personen. Marchfelderhof-Chef Peter Grossmann ließ es sich natürlich nicht nehmen, persönlich vorbeizuschauen, gratulierte überschwänglich und stieß mit dem Paar auf das Leben an. Rüdiger strahlte über das gelungene Fest: "Der Marchfelderhof gehört zu meiner eigenen Geschichte. Umso schöner war es, meinen 57er hier mit meiner Herzdame zu feiern. Und dass Romana dafür ausgerechnet ihren Lieblingsplatz bei Falco gewählt hat, hat natürlich perfekt zu 'ROCK ME, 57!' gepasst."

Geheimes Show-Comeback mit Frank Elstner

Doch damit nicht genug der Sensationen: Hinter den Kulissen plant der TV-Star bereits den nächsten ganz großen Coup für die Fernsehlandschaft! Gemeinsam mit der deutschen Moderationslegende Frank Elstner, der ebenfalls an Parkinson leidet, bastelt Rüdiger an einer völlig neuartigen TV-Sendung. Der Österreicher platzt fast vor Vorfreude auf das gemeinsame Projekt und kündigte voller Tatendrang an: Wenn daraus tatsächlich eine neue Show werde, wäre das mehr als ein Geschenk, denn dann wollen die beiden Kult-Moderatoren die alte Fernsehwelt noch einmal so richtig aufmischen!