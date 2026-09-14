Sammler kauft Asterix-Bild für Rekordsumme

Beim Teutates! Ein französischer Sammler hat bei einer Auktion tief in die Tasche gegriffen. Für das originale Titelbild von "Asterix bei den Briten" zahlte er unglaubliche 1,474 Millionen Euro.

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Das Auktionshaus "BD Enchères" in Lüttich meldete einen Weltrekord für ein Werk des französischen Zeichners Albert Uderzo. Er hatte die Kultfiguren Asterix und Obelix gemeinsam mit René Goscinny geschaffen.

Das 34 mal 47 Zentimeter große Original zeigt Asterix, Obelix und den Briten Teefax auf der Flucht mit einem Fass. Hinter ihnen sind Rugbyspieler zu sehen.

Dieses Detail trieb den Preis nach oben

Der Sammler aus Frankreich dürfte vor allem wegen eines besonderen Details zugeschlagen haben: Auf dem Original befindet sich eine persönliche Widmung von Goscinny und Uderzo an ihren Verleger Georges Dargaud.

Darin schreiben die beiden, dass Dargaud zunächst ihr Freund und erst danach ihr Verleger sei.

Das Bild wurde von Uderzo in Gouache-Technik auf Karton gemalt. Der Schätzpreis lag zuvor lediglich bei 150.000 bis 200.000 Euro. Der tatsächliche Verkaufspreis übertraf diese Erwartung damit um ein Vielfaches.

Asterix sorgt erneut für Millionen-Deal

"Asterix bei den Briten" erschien im August 1966 als achter Band der Reihe. Die Geschichte nimmt zahlreiche britische Klischees aufs Korn – darunter Tee, Rugby und kulinarische Eigenheiten.

Der Millionenpreis ist zudem nicht der erste Rekord für ein Asterix-Cover. Bereits 2017 wurde das Original-Titelbild von "Tour de France" in Paris für rund 1,4 Millionen Euro versteigert.