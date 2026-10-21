oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Saison-Aus

Schock um Iga Swiatek: Oberschenkel-Verletzung zwingt zum Aus!

S
von
Iga Swiatek liegt auf dem Tennisplatz auf dem Rücken und hält sich einen Eisbeutel auf die Brust, während eine Physio ihren Oberschenkel behandelt.
© Getty Images
Iga Swiatek zieht die Notbremse: Die 25-jährige Tennis-Topspielerin muss wegen einer hartnäckigen Oberschenkelverletzung die Saison 2026 vorzeitig beenden.
OE24 auf Google bevorzugen

Harter Rückschlag für Iga Swiatek im Saisonspurt: Die sechsfache Grand-Slam-Siegerin hat ihre Teilnahme beim WTA-Turnier im chinesischen Ningbo kurzfristig abgesagt und zeitgleich das vorzeitige Ende ihrer Saison 2026 verkündet. Die 25-jährige Polin leidet seit Wochen an einer schmerzhaften Verletzung am linken Oberschenkel. Bereits bei ihrer Halbfinal-Niederlage in Wuhan gegen Maja Chwalinska war die ehemalige Weltranglistenerste sichtlich gehandicapt auf den Platz gegangen.

Auch interessant

Lebron: Traum-Debüt für 76ers

Nächster Sieg: Lilli Tagger schon im Viertelfinale

Super-Bowl-Hammer: Plötzlich soll Chef selbst auf die Bühne

Persönliches Statement von Iga Swiatek auf Instagram

In einer emotionalen Stellungnahme richtete sich Swiatek direkt an ihre Fans: "Ich habe in den vergangenen Wochen kontinuierlich Probleme mit meinem linken Oberschenkel gehabt und spüre, dass eine Pause zur vollständigen Erholung die richtige Entscheidung ist. Es war eine der forderndsten Saisons meiner Karriere mit vielen Herausforderungen. Mein Körper braucht nun einfach eine längere Auszeit." Durch das Aus verpasst die aktuell Weltranglisten-Neunte auch die Qualifikation für die WTA-Finals der besten acht Spielerinnen des Jahres.

Fokus auf Rehabilitation und Comeback im Jahr 2027

Für Swiatek endet damit ein turbulentes Jahr mit einer Match-Bilanz von 39 Siegen bei 15 Niederlagen sowie dem Titelgewinn beim WTA-1000er-Event in Toronto. Trotz des verfrühten Ausblicks blickt die Polin optimistisch nach vorne: "Die Fortschritte der letzten Monate geben mir viel Selbstvertrauen für das, was vor mir liegt. Ich freue mich schon jetzt darauf, nächstes Jahr gestärkt zurückzukehren." Im Hauptfeld von Ningbo wird Swiatek durch die Lucky Loserin Anastasia Zakharova ersetzt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden