Ball-Looks 2027
So glänzt Wien beim Kaffeesiederball 2027
Noch bevor der WIener Kaffeesiederball am 22. Jänner 2027 über die Bühne geht, haben zahlreiche bekannte Designer und Hairstyle-Expertin Pia Bundy ihre neuesten Kreationen für die kommende Ballsaison vorgestellt. In edlem Rahmen wurden die neuen Looks bei Bundy am Schwarzenbergplatz präsentiert. Dabei zeigte unter anderem Topmodel Beatrice Turin die modischen und Haar-Highlights der kommenden Saison.
Prominente Gäste vor Ort
Das modische Event zog zahlreiche bekannte Gesichter an. Unter den anwesenden Fashionistas befanden sich unter anderem ORF-Lady Teresa Vogl, der Designer Maurizio Giambra, Gastronom Bernd Querfeld sowie Business-Coach Christine Zach, die sich diesen Vorgeschmack auf den Ball nicht entgehen ließen.
Auch interessant
Vorfreude auf den Ball
Die Präsentation bot einen ersten exklusiven Einblick in das, was die Besucher in der kommenden Ballsaison erwarten wird. Die gezeigten Kreationen machen bereits jetzt große Lust auf die Höhepunkte des Balljahres in Österreich.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden