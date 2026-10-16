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Ball-Looks 2027

So glänzt Wien beim Kaffeesiederball 2027

Maurizio Giambra mit Beatrice Turin (r.) und Models
© Andreas Tischler / Vienna Press
Schon Monate vor dem Kaffeesiederball 2027 zeigten bekannte Designer im edlen Rahmen ihre neuen Kreationen für die anstehende Ballsaison.
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Noch bevor der WIener Kaffeesiederball am 22. Jänner 2027 über die Bühne geht, haben zahlreiche bekannte Designer und Hairstyle-Expertin Pia Bundy ihre neuesten Kreationen für die kommende Ballsaison vorgestellt. In edlem Rahmen wurden die neuen Looks bei Bundy am Schwarzenbergplatz präsentiert. Dabei zeigte unter anderem Topmodel Beatrice Turin die modischen und Haar-Highlights der kommenden Saison.

Christine Zach &amp; Terese Vogl
Christine Zach & Terese Vogl © Andreas Tischler / Vienna Press

Prominente Gäste vor Ort

Das modische Event zog zahlreiche bekannte Gesichter an. Unter den anwesenden Fashionistas befanden sich unter anderem ORF-Lady Teresa Vogl, der Designer Maurizio Giambra, Gastronom Bernd Querfeld sowie Business-Coach Christine Zach, die sich diesen Vorgeschmack auf den Ball nicht entgehen ließen.

Wolfgang Binder, Bernd Querfeld und Christof Cremer
Wolfgang Binder, Bernd Querfeld und Christof Cremer © Andreas Tischler / Vienna Press

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Vorfreude auf den Ball

Doris Kemptner
Doris Kemptner © Andreas Tischler / Vienna Press

Die Präsentation bot einen ersten exklusiven Einblick in das, was die Besucher in der kommenden Ballsaison erwarten wird. Die gezeigten Kreationen machen bereits jetzt große Lust auf die Höhepunkte des Balljahres in Österreich.

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