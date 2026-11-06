SPÖ hat unter Babler eine halbe Million Wähler verloren

Die SPÖ verliert verliert Wähler vor allem in Richtung Grüne und FPÖ.

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Die SPÖ hat in der kurz vor dem Ende stehenden Ära von Parteichef Andreas Babler hochgerechnet in Umfragen rund eine halbe Mio. Wähler verloren. Gewandert sind diese vor allem in Richtung der Grünen (145.000) und der FPÖ (110.000), zeigt eine Auswertung des Meinungsforschungsinstituts OGM. KPÖ (65.000), NEOS (60.000) und ÖVP (55.000) räumten in einem etwa ähnlichen Ausmaß SPÖ-Stimmen ab, 65.000 Ex-SPÖ-Wähler würden gar nicht mehr zur Urne schreiten.

Für die Auswertung verglich OGM einerseits seine Umfragedaten aus der Zeit des Amtsantritts Bablers im Juni 2023 (23-24 Prozent) mit den aktuellen Daten (13-14 Prozent). Außerdem verfügt das Institut über Längsschnittdaten aus mehr als 100 repräsentativen OGM-Sonntagsfragen seit 2023. Daraus wurden als Basis der Analyse 1.074 Personen ausgewertet, die 2023 noch angaben, die SPÖ zu wählen, und seither bei anderen Parteien angedockt sind bzw. gar nicht wählen wollen. Es wurden also dieselben Personen wiederholt befragt. Ein Prozentpunkt in der Sonntagsfrage entspricht dabei in etwa 50.000 Wählerinnen und Wählern.

© APA

Eine ähnliche Analyse hatte OGM schon Anfang 2026 durchgeführt. Dabei ergab sich ein ähnliches Bild. Ans linke Lager hatte die SPÖ damals praktisch gleich viel verloren wie jetzt - mittlerweile profitiert aber offenbar die KPÖ etwas stärker als damals (50.000), während die Grünen etwas weniger gewannen als Anfang des Jahres (155.000). Die NEOS räumten Anfang des Jahres (80.000) noch stärker ab als jetzt, gleiches gilt für die FPÖ (120.000). Der Wert für die ÖVP blieb gleich.

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Zwei größere verbliebene Wählergruppen

In der noch verbliebenen SPÖ-Wählerschaft erkennt OGM-Analyst Johannes Klotz zwei Gruppen und ein Dilemma: "Junge, prononciert links geprägte Städter und ältere Stammwähler 65 plus. Also schwierig, diese beiden heterogenen Gruppen programmatisch anzusprechen."