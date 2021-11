Tschechiens Teamchef Silhavy hat Corona

Tschechien muss wegen eines positiven Coronatests in der Ländespielpause ohne seinen Nationaltrainer Jaroslav Silhavy auskommen.

Der tschechische Fußball-Nationaltrainer Jaroslav Silhavy ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der nationale Verband FACR am Montag in Prag mit. Silhavy werde beim WM-Qualifikationsspiel gegen Estland am 16. November in Prag von Assistenztrainer Jiri Chytry vertreten. "Wir werden oft in Kontakt stehen und alles besprechen", sagte Chytry.



Der 60-jährige Silhavy sei geimpft gewesen und in den vergangenen zwölf Tagen nicht mit Spielern oder anderen Teammitgliedern zusammengekommen, hieß es. Tschechien steht derzeit in der WM-Qualifikationsgruppe E auf Platz zwei hinter Belgien. Bereits am Donnerstag trifft die Mannschaft in einem Testspiel in Olomouc (Olmütz) auf Kuwait.