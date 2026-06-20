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Zur Freude Putins

Streit zwischen Polen und der Ukraine eskaliert

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Selenskyj löste Streit mit Beinamen für Armee-Einheit aus
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Im Streit zwischen Polen und der Ukraine über historische Ereignisse will der ukrainische Präsidialamtschef Kyrylo Budanow eine staatliche Auszeichnung Polens zurückgeben. Er verzichte auf das Goldene Offizierskreuz des Verdienstordens, mit dem er im Vorjahr ausgezeichnet worden sei, schrieb er auf Telegram. Hintergrund ist die Entscheidung des polnischen Präsidenten Karol Nawrocki, seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj den Orden des Weißen Adlers abzuerkennen.

Budanow sprach in seinem Post am Samstag von einer unfreundlichen Geste Nawrockis gegenüber dem ukrainischen Volk und einem Geschenk an den Aggressor Russland. Auch der ukrainische Außenminister Sybiha hatte die Rückgabe einer Auszeichnung angekündigt.

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Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hat Nawrocki und Selenskyj zur Mäßigung aufgerufen. "Der Konflikt zwischen Polen und der Ukraine freut (Kremlchef Wladimir) Putin und schockiert unsere Verbündeten", schrieb er auf X. Der Streit eskaliert knapp eine Woche vor einer Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine im polnischen Gdansk (Danzig).

Selenskyj löste Streit mit Beinamen für Armee-Einheit aus

Selenskyj hatte die höchste Auszeichnung Polens 2023 von Nawrockis Vorgänger Andrzej Duda verliehen bekommen, um die Freundschaft zwischen Polen und der Ukraine angesichts der russischen Aggression gegen Kiew zu unterstreichen.

Selenskyj hatte den Streit Ende Mai ausgelöst, als er einer Armee-Einheit den Beinamen "Helden der UPA" verlieh. Kiew ehrt das Andenken an die Untergrundkämpfer der Ukrainischen Aufstandsarmee (UPA), weil sie nach dem Zweiten Weltkrieg Widerstand gegen die Sowjetherrschaft leisteten. Während des Krieges hatten die Bewaffneten aber Massaker an Zehntausenden Polen und Juden in der heutigen Westukraine verübt.

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