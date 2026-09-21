US-Sender stoppen Berichterstattung über Trump

Nach Hausverboten für CNN und weitere Medien im Weißen Haus reagieren vier weitere US-Sender. Sie schränken ihre Berichterstattung über US-Präsident Donald Trump vorerst ein.

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Am Montag erklärten die US-Sender ABC, CBS, Fox News und NBC gemeinsam mit CNN, dass sie vorerst nicht mehr über Auftritte von Präsident Donald Trump berichten werden. Dieser Schritt folgt auf die zuvor verhängten Hausverbote für den Sender CNN und weitere Medien im Weißen Haus.

Gemeinsamer Schritt der US-Sender

Die vier großen TV-Netzwerke schränken ihre Berichterstattung über den US-Präsidenten damit vorerst ein. Zuvor war es zu Hausverboten für CNN sowie weitere Medienvertreter im Weißen Haus gekommen, woraufhin die Sender diese gemeinsame Entscheidung trafen.

Reisen im Rotationsverfahren abgesagt

Die betroffenen Medienunternehmen gehören zu einem sogenannten Pool. Dieser reist normalerweise im Rotationsverfahren mit Präsident Donald Trump zu seinen Terminen, stellt die Berichterstattung über die Auftritte jedoch vorerst ein.