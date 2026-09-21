USA
US-Sender stoppen Berichterstattung über Trump
Am Montag erklärten die US-Sender ABC, CBS, Fox News und NBC gemeinsam mit CNN, dass sie vorerst nicht mehr über Auftritte von Präsident Donald Trump berichten werden. Dieser Schritt folgt auf die zuvor verhängten Hausverbote für den Sender CNN und weitere Medien im Weißen Haus.
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Gemeinsamer Schritt der US-Sender
Die vier großen TV-Netzwerke schränken ihre Berichterstattung über den US-Präsidenten damit vorerst ein. Zuvor war es zu Hausverboten für CNN sowie weitere Medienvertreter im Weißen Haus gekommen, woraufhin die Sender diese gemeinsame Entscheidung trafen.
Reisen im Rotationsverfahren abgesagt
Die betroffenen Medienunternehmen gehören zu einem sogenannten Pool. Dieser reist normalerweise im Rotationsverfahren mit Präsident Donald Trump zu seinen Terminen, stellt die Berichterstattung über die Auftritte jedoch vorerst ein.
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