oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

USA

US-Sender stoppen Berichterstattung über Trump

Nach Hausverboten für CNN und weitere Medien im Weißen Haus reagieren vier weitere US-Sender. Sie schränken ihre Berichterstattung über US-Präsident Donald Trump vorerst ein.
OE24 auf Google bevorzugen

Am Montag erklärten die US-Sender ABC, CBS, Fox News und NBC gemeinsam mit CNN, dass sie vorerst nicht mehr über Auftritte von Präsident Donald Trump berichten werden. Dieser Schritt folgt auf die zuvor verhängten Hausverbote für den Sender CNN und weitere Medien im Weißen Haus.

Auch interessant

Wegen schlechter Noten! Schüler (13) sticht auf Lehrerin ein

Tollwütiger Biber attackiert 13-Jährigen Bub

DIESE einfache Bewegung soll besonders gut helfen

Gemeinsamer Schritt der US-Sender

Die vier großen TV-Netzwerke schränken ihre Berichterstattung über den US-Präsidenten damit vorerst ein. Zuvor war es zu Hausverboten für CNN sowie weitere Medienvertreter im Weißen Haus gekommen, woraufhin die Sender diese gemeinsame Entscheidung trafen.

Reisen im Rotationsverfahren abgesagt

Die betroffenen Medienunternehmen gehören zu einem sogenannten Pool. Dieser reist normalerweise im Rotationsverfahren mit Präsident Donald Trump zu seinen Terminen, stellt die Berichterstattung über die Auftritte jedoch vorerst ein.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Kinder-Missbrauchsfall: Opfer gesucht

Küssel droht Strache mit Enthüllungen

DIESE einfache Bewegung soll besonders gut helfen

Streit zwischen Trump und Presse eskaliert völlig

Liebes-Aus bei Gabalier und Schneider

Alkolenker verursachte Unfall mit fünf Verletzten

64 Corona-Neuinfektionen und ein Todesfall in Wien

Tollwütiger Biber attackiert 13-Jährigen Bub

Ex-CEO lässt KLM-Flug umkehren

Wegen schlechter Noten! Schüler (13) sticht auf Lehrerin ein