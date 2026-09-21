Schluss mit Drei-Tage-Regel – DAS ist der neue Dating-Trend

Das Date war schön, die Chemie hat gepasst – doch danach herrscht Funkstille. Viele Singles fragen sich dann: Soll ich schreiben oder lieber ein bisschen warten? Eine Studie liefert jetzt eine überraschend klare Antwort.

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Wer sich nach einem Date absichtlich rar macht, könnte damit genau das Gegenteil erreichen. Laut der Studie steigen die Chancen auf ein weiteres Treffen nämlich dann, wenn die erste Nachricht bereits am Morgen danach kommt.

Singles, die sich zu diesem Zeitpunkt meldeten, lösten bei ihrem Gegenüber besonders häufig den Wunsch nach einem weiteren Date und sogar nach einer möglichen Beziehung aus.

Zu schnell schreiben ist nicht automatisch schlecht

Eine Nachricht direkt nach dem Treffen kann zwar teilweise etwas anhänglicher wirken. Gleichzeitig vermittelt sie aber vor allem eines: echtes Interesse.

Und genau das scheint beim Dating eine wichtige Rolle zu spielen. Je länger die erste Nachricht auf sich warten ließ, desto weniger Chemie empfanden die Empfänger der Studie.

Wer erst zwei Tage später schrieb, wurde zudem als weniger zuverlässig wahrgenommen. Die bekannte Dating-Regel "Mach dich rar" scheint damit zumindest laut den Studienergebnissen nicht besonders gut aufzugehen.

Frauen achten stärker aufs Timing

Beim Timing gibt es außerdem Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Frauen reagierten laut der Studie stärker darauf, wann die Nachricht nach dem Date kam.

© Getty Images

Bei einem Punkt waren sich Männer und Frauen jedoch einig: Besonders attraktiv war eine Nachricht, die am Morgen nach dem Treffen kam.

Auf die Nachricht kommt es an

Damit scheint beim Dating nicht unbedingt der perfekte Spruch entscheidend zu sein. Viel wichtiger ist offenbar, überhaupt Interesse zu zeigen.

Wer nach einem gelungenen Date also gerne schreiben möchte, muss nicht extra zwei oder drei Tage warten. Eine Nachricht am nächsten Morgen könnte laut den Studienergebnissen sogar die besseren Chancen auf ein Wiedersehen bieten.