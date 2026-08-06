50 Meter tief
Südtirol: Mädchen (14) beim Wandern in Tod gestürzt
Das Mädchen war mit ihren Eltern wandern, als sie unweit der Latermarhütte ausrutschte und rund 50 Meter abstürzte, wie das Südtiroler Nachrichtenportal "stol.it" berichtete.
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Die Ursache war noch nicht geklärt. Trotz sofortiger Alarmierung der Einsatzkräfte kam für die Verunglückte jede Hilfe zu spät. Im Einsatz standen ein Notarzthubschrauber und Bergretter.
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