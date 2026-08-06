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50 Meter tief

Südtirol: Mädchen (14) beim Wandern in Tod gestürzt

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© Getty Images/iStockphoto
Eine 14-jährige Tschechin ist Donnerstagmittag im Südtiroler Eggental beim Wandern tödlich verunglückt.
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Das Mädchen war mit ihren Eltern wandern, als sie unweit der Latermarhütte ausrutschte und rund 50 Meter abstürzte, wie das Südtiroler Nachrichtenportal "stol.it" berichtete.

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Die Ursache war noch nicht geklärt. Trotz sofortiger Alarmierung der Einsatzkräfte kam für die Verunglückte jede Hilfe zu spät. Im Einsatz standen ein Notarzthubschrauber und Bergretter.

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