Südtirol: Mädchen (14) beim Wandern in Tod gestürzt

Eine 14-jährige Tschechin ist Donnerstagmittag im Südtiroler Eggental beim Wandern tödlich verunglückt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das Mädchen war mit ihren Eltern wandern, als sie unweit der Latermarhütte ausrutschte und rund 50 Meter abstürzte, wie das Südtiroler Nachrichtenportal "stol.it" berichtete.

Die Ursache war noch nicht geklärt. Trotz sofortiger Alarmierung der Einsatzkräfte kam für die Verunglückte jede Hilfe zu spät. Im Einsatz standen ein Notarzthubschrauber und Bergretter.