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Comer See

Tourist (38) verschwindet nach Rettungsversuch

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© Getty Images
Ein Ausflug mit Freunden endete am Comer See in einer dramatischen Rettungsaktion. Ein 38-jähriger britischer Tourist sprang ins Wasser, um einem Jugendlichen zu helfen – und verschwand anschließend selbst.
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Der Mann hatte am Montag gemeinsam mit Freunden ein Boot gemietet. Als der 15-jährige Sohn eines befreundeten Paares im Wasser in Schwierigkeiten geriet, sprang der 38-Jährige zu Hilfe.

Dem Vater des Buben gelang es, seinen Sohn zu retten. Ein vorbeifahrendes Boot nahm die beiden schließlich auf. Der britische Tourist kehrte jedoch nicht zurück und wird seitdem vermisst.

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Die Mutter des 15-Jährigen und dessen zehnjähriger Bruder wurden laut Berichten von der Polizei an Land gebracht.

Suche nach Vermisstem läuft

Eine großangelegte Suchaktion wurde gestartet. Unter der Leitung der Küstenwache sind Feuerwehrhubschrauber und Spezialtaucher im Einsatz. Auch Unterwasserroboter sollen bei der Suche helfen.

Die Bedingungen erschweren den Einsatz: An der Unglücksstelle ist der Comer See zwischen 150 und 200 Meter tief.

Ähnlicher Unfall vor zwei Jahren

Bereits im Sommer 2024 kam es am Comer See zu einem ähnlichen Unglück. Damals sprang ein deutscher Tourist seinem Sohn zur Hilfe und geriet selbst in Not.

Die Leiche des 51-Jährigen wurde zwei Tage nach seinem Verschwinden in rund 200 Metern Tiefe gefunden.

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